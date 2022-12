Carcere dei Casetti ai limiti. "Organico carente e scarsa igiene. Bisogna trovare una soluzione"

Nell’ambito dell’iniziativa "Natale in carcere" del Partito Radicale è autorizzata dal dipartimento amministrazione Penitenziaria una visita in programma la mattina del 31 dicembre alla casa Circondariale Malatesta di Rimini. La delegazione sarà composta da: Aldo Brunelli (Partito Radicale), Annalisa Calvano (commissione carcere Camera penale Rimini), Ivan Innocenti (Consiglio Generale Partito Radicale), Sonia Raimondi (commissione carcere Camera penale Rimini), Serena Soldati (consigliere comune di Rimini), Giuliano Zamagni (avvocato).

La visita di Capodanno segue alle visite di Ferragosto 2022, del Ferragosto dell'anno scorso e quella del 31 dicembre 2021 alla quale erano presenti anche il presidente della Camera Penale Alessandro Sarti, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad accompagnato dalla vicesindaca Chiara Bellini e dalla presidente del consiglio comunale Giulia Corazzi.

"Sono oltre 1000 le persone ingiustamente detenute risarcite ogni anno in Italia - spiega il Partito Radicale -. Sono già 83 i detenuti morti suicidi nelle carceri italiani; 10 i deceduti negli istituti di detenzione dell’Emilia Romagna, 7 suicidi, 1 per malattia e 2 per cause da accertare. Sono passati oltre 13 mesi da quando l'Ausl Romagna di Rimini ha dichiarato il Carcere di Rimini a rischio salute. Nello specifico indica la prima sezione pericolosa per la salute delle persone detenute e sottolinea che la situazione non è risolvibile con ordinaria manutenzione. Nell’incontro avuto quest’anno con l’ufficio di Igiene ambientale sono confermate le criticità a cui sono sottoposti i detenuti".

A inizio agosto anche a Rimini in prima sezione, quella dichiarata pericolosa per la salute, salute anche mentale, un detenuto si è tolto la vita. "La situazione riminese che si presentava ad agosto nell'ambito dell'iniziativa "Ferragosto in carcere" del Partito Radicale conferma insostenibile la condizione della prima sezione con 40 detenuti presenti per 23 posti effettivi e gli ambienti ammalorati".

"Il personale è carente in tutti i settori - aggiunge il Partito Radicale -. La polizia penitenziaria vede presenti in forze 95 persone su un organico previsto di 150. Gli educatori effettivi sono 1 anziché 4. L'ambito sanitario vede la presenza di 77 persone tossicodipendenti, 25 con problemi psichiatrici di cui 4 gravi, viene segnalata la carenza di uno psichiatra presente in modo continuativo".

"I detenuti hanno consegnato alla delegazione del Partito Radicale due petizioni controfirmate di richieste: detersivi e saponette per l’igiene personale e dei locali, educatori, possibilità di introdurre cibo dall’esterno e riceverlo dalla famiglia, lavoro, scarsa qualità del cibo, assenza di docce, telefonate e comunicazione con le famiglie, di potersi avvicinare ai luoghi di residenza delle famiglie, la carenza di personale penitenziario, gli alti prezzi della sopravvitto, lamentano il cambio delle lenzuola, un direttore di ruolo, attività sportiva, dare corso alla libertà anticipata, le difficoltà e l’afflizione degli anni di Covid. A seguito del ricevimento della petizione è stata richiesto a fine agosto un incontro con l’assessore Gianfreda".

"In questa situazione risulta vacante da inizio 2019 la figura del “Garante delle persone private della libertà” e il progetto Salute in Carcere del comune di Rimini finanziato alcuni mesi fa nasce già limitato. Il carcere produce lui stesso la malattia che con altre risorse poi si vuole curare. Serve andare alla radice del problema per rendere il Progetto pienamente efficace".