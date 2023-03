Carenza di personale, il Tribunale in affanno. I sindacati: "Servono misure urgenti"

É in costante mancanza di personale il Tribunale di Rimini. Per cui servono "misure urgenti" per contrastare le criticità degli uffici giudiziari. Come precisa la Fp-Cgil -che sarà a Roma domani per il presidio "Giustizia allo sfascio" di fronte alla sede del ministero- in Tribunale sono vacanti sette posti su 12 da cancelliere e otto su 21 da assistente giudiziario. E "queste carenze incidono particolarmente sulla macchina giudiziaria poiché si tratta di personale addetto alle udienze, in particolare quelle penali". A tal proposito, prosegue il sindacato, è "significativa" la carenza di operatori data entry, con cinque posti vacanti su 11. Le cose non vanno meglio all'Ufficio del Giudice di pace dove sono scoperte quattro posizioni tra assistenti giudiziari e cancellieri; mentre in Procura non sono coperte le figure del conducente di automezzi e di ausiliario. L'Ufficio è "costretto a far fronte ai carichi di lavoro utilizzando personale delle forze di Polizia giudiziaria anche per le attività amministrative". Ancora: è "ampiamente" sotto organico l'ufficio Nep che si occupa di notifiche e protesti: mancano un funzionario, quattro ufficiali giudiziari e 1 assistente giudiziario. Non bastasse, "sia in Tribunale che in Procura" sono assenti i dirigenti amministrativi: nonostante negli ultimi anni l'Amministrazione abbia messo a bando tali posizioni non vi sono state domande. Probabilemnte, ipotizza la Fp-Cgil, perchè "gli uffici giudiziari di Rimini sono classificati di fascia economica inferiore in rapporto alla portata effettiva dell'attività" ed è dunque "urgente un intervento politico per il passaggio alla fascia superiore".

A fronte delle assunzioni degli ultimi anni e delle recenti riqualificazioni che hanno consentito di garantire un minimo di turn-over dopo i pensionamenti, tira le somme il sindacato, il personale è "decisamente insufficiente", con le piante organiche degli uffici giudiziari inoltre "sottostimate" rispetto alle specificità di questa provincia. Infatti durante i mesi estivi, con oltre 12 milioni di presenze turistiche, gli uffici giudiziari sono impegnati in una maggiore attività legata ai reati di micro-criminalità. Senza dimenticare la vicina San Marino che "comporta un carico di reati quali evasione fiscale e riciclaggio anomalo in rapporto al numero degli abitanti". Tanti i motivi insomma per protestare domani a Roma in piazza Cairoli contro il ministero guidato da Carlo Nordio e per chiedere "misure volte innanzitutto a migliorare i servizi" come l'ampliamento degli organici e un "piano straordinario di assunzioni". Occorre poi dare "piena applicazione- conclude il sindacato- al contratto nazionale con il contratto integrativo, sbloccare il pagamento del salario accessorio, le progressioni economiche e le carriere, per rendere attrattivo il lavoro nella Giustizia e riconoscere a chi ci lavora i giusti meriti".