Cargo bike per la consegna a servizio delle attività del Parco del Mare, il piano del Comune

Incentivare la ciclo-logistica come modello sostenibile, innovativo e soprattutto funzionale per servire la città è una delle azioni inserite nello studio contenuto nel “piano di settore per la logistica delle merci” approvato in linea tecnica dalla Giunta comunale e che si propone come uno strumento utile per analizzare la gestione di un servizio indispensabile per le attività economiche come quello del trasporto delle merci in un ambito urbano di pregio e di alta affluenza turistica come il cosiddetto “ultimo miglio” nella fascia turistica a mare della ferrovia. Lo studio è stato realizzato in virtù dell’assegnazione al Comune di Rimini di un finanziamento ministeriale (“Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate”), finalizzato alla progettazione di interventi previsti dal Pums.

E tra gli obiettivi fissati nel Pums che il Comune di Rimini ha adottato nel 2018 c’è anche l’adozione di una politica di ridefinizione della logistica merci attraverso un sistema plurimodale integrato, partendo proprio dalla zona del Parco del Mare al centro di un progetto di rigenerazione urbana che sta portando ad una rinaturalizzazione del waterfront liberandolo dalle auto.

Il piano elaborato su incarico dell’amministrazione della società Redas Engineering contiene un’analisi delle aree interessate dal progetto, quindi la zona a mare nord e sud della città; il rilevamento delle esigenze degli operatori economici turistici (stabilimenti balneari, strutture ricettive, attività commerciali, ristoratori/bar/somministratori di cibi e bevande) rispetto al servizio di consegna merce; l’analisi delle best practice realizzate in contesti analoghi a quelli di studio; la proposte di interventi e azioni, in continuità e complementari a quelle già adottate dal Comune come l’introduzione della zona a traffico limitato, la definizione di fasce orarie di consegna delle merci sulla base delle esigenze degli operatori e delle diverse tipologie di attività e, come azione complementare, l’attivazione dello Shuttle mare e di parcheggi scambiatori per disincentivare il traffico delle auto lungo i viali delle Regine.

Tra le proposte innovative inserite nel piano c’è l‘estensione di servizi di consegna e ritiro delle merci attraverso l’utilizzo di cargo bike standard e a pedalata assistita (elettriche), fenomeno in rapida ascesa nelle grandi città e su cui a breve anche il Comune di Rimini avvierà un progetto pilota nell’ambito di un programma europeo.

Incentivare la ciclo-logistica per la consegna di una parte della merce - compatibile con il trasporto su cargo bike - per le attività del Parco del Mare Nord e Sud presenta diversi vantaggi a partire dal minor invasività e dalla miglior coesistenza del traffico merci con la modalità pedonale e ciclabile presente lungo il Parco del Mare. Inoltre le moderne cargo-bike a pedalata assistita consentono il trasporto di quantità rilevanti di prodotti rispetto al passato e rispondono quindi ad un più ampio ventaglio di necessità degli operatori. Una modalità innovativa che prima di essere adottata richiederebbe confronto e piena condivisione con le attività economiche interessate.

Le linee operative contenute nel piano di settore saranno dunque utili all’Amministrazione per adottare le azioni più funzionali in grado di accompagnare l’avanzamento del progetto del Parco del Mare, favorendo allo stesso tempo la piena accessibilità.