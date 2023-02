Carlo Frisi ricorda il "suo" Maurizio Costanzo: "In tv grazie a lui, mi volle all'esordio di Buona Domenica"

“Se sono diventato un imitatore della tv lo devo a Maurizio Costanzo, in queste ore sono davvero provato per la sua scomparsa”. A ricordare la figura del re dei talk show è il comico e imitatore riminese Carlo Frisi. Tutto iniziò da un incontro casuale avvenuto quasi quarant'anni fa. Era il 1984. Fu proprio Costanzo a scegliere Frisi per partecipare come ospite alla prima edizione di Buona Domenica, su Canale 5. “Oltre a fare il Costanzo Show su Canale 5, Maurizio aveva coniato una sorta di trasmissione in tour e nel dicembre del 1984 venne a fare lo spettacolo alla discoteca Geo di San Mauro Mare, dove io mi sono poi esibito. Quel giorno mi disse che mi avrebbe portato a Buona Domenica, una nuova trasmissione che sarebbe partita dopo qualche tempo”.

Maurizio Costanzo fu di parola e Frisi si ritrovò a fare le imitazioni per la prima volta sul piccolo schermo: “Buona Domenica era una trasmissione che non esisteva, che stava inventando insieme a Corrado: partirono alla metà di gennaio del 1985 e fui invitato alla trasmissione. Era la mia prima apparizione importante in televisione, da li poi abbiamo avuto modo di collaborare negli anni fino a quando nel 2017 mi ha fatto un’intervista per Rtv San Marino nella quale abbiamo ripercorso tutte le tappe della mia carriera”.