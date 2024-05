Con Carlton Myers torna Sandrimini, torneo al playground nel ricordo di Sandro Bucchi

Meno di un mese alla seconda edizione del “Sandrimini”, torneo di basket 3 vs 3 che si svolgerà dal 21 al 23 giugno presso il “Playground” del Parco del Mare “Rimini Beach Court”. Il torneo è dedicato a giocatori e giocatrici di qualsiasi livello e senza nessuna distinzione di categoria. L’idea è nata nel 2023, dal desiderio di ricordare Sandro Bucchi, ex giocatore di basket riminese, scomparso nel 2014 all’età di 46 anni. Testimonial d’eccezione il campione di basket Carlton Myers, ex capitano della nazionale italiana e portabandiera ai giochi olimpici di Sidney, amico di Sandro e compagno proprio di “tiri a canestro” nei campetti da gioco di strada degli anni ’80 e ’90.

Dopo il successo della prima edizione, torna, proprio all’inizio dell’estate il secondo appuntamento. Per la seconda edizione del Sandrimini sono state introdotte alcune importanti novità. Il basket in carrozzina è la nuova categoria prevista all’interno del torneo. Nelle giornate di venerdì e sabato andrà, infatti, ad affiancare le categorie “femminile” e “maschile”, che continueranno invece a disputare le partite fino a domenica sera. Un’altra importante novità del 2024 è l’estensione del torneo ai giovani atleti, a partire dai 16 anni di età.

“L’anno scorso abbiamo avuto molte richieste di giovani ragazzi under 18 - ci racconta Carlton Myers -. Ci piaceva l’idea di estendere anche a loro la partecipazione, senza creare una categoria a parte ma consentendo loro di giocare con gli atleti più grandi. Lo spirito del torneo è quello del divertimento e lo scopo è che tutti, nel gioco di strada, abbiano la possibilità di scontrarsi con chiunque, dimostrando sul campo le proprie abilità, a prescindere dalla categoria di appartenenza e dall’età”.

“È un’iniziativa a cui teniamo particolarmente - interviene il sindaco sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Sandro Bucchi era il re indiscusso del campetto e batteva spesso anche Carlton. Il campetto è stato un sogno per tutti. In un'epoca in cui non c’erano i telefoni non avevamo dubbi che, ad una certa ora, ci saremmo trovati al campetto. E’ stato, e torna ad essere anche oggi, un luogo di aggregazione e socialità."

“Il valore sociale dell’iniziativa è motivo di orgoglio anche per l’amministrazione - prosegue l’assessore allo sport Michele Lari -. Si tratta di un evento che ha molta attrattiva anche per i giovani, per i quali può essere importante motivo comunitario e di aggregazione”.

Sono previsti premi in palio per le prime tre squadre classificate di ogni categoria - femminile, maschile e basket in carrozzina - oltre a “contest” individuali e di intrattenimento che si svolgeranno durante il torneo, come la “gara delle schiacciate” e la “gara dei tiri da tre”, in cui i partecipanti al torneo potranno mettere alla prova anche le proprie abilità individuali. I tre giorni di basket nel cuore della riviera Romagnola prevedono anche un party - sabato 22 giugno a partire dalle 23.30 - presso “L’Ombelico”, locale adiacente al campetto, in piazzale Kennedy.

“Un ringraziamento a Subaru e Var Group, main sponsor dell’evento - continua Myers - e a tutte le aziende che ci supportano” Il torneo è organizzato in collaborazione con Subaru, main Sponsor della prima e della seconda edizione e Var Group che si affianca come main sponsor della seconda edizione. Si uniscono, inoltre, per l’edizione 2024, anche Terranova e Just, come principal partner dell’evento. Per l’edizione 2024 il Sandirmini ha attivato anche un “circuito” con due tornei di Rimini e Bologna, “Summer Hoops” e “Not in My house”. La squadra vincitrice del Sandrimini potrà partecipare come ospite alla finalissima di Bologna del Not in My House.