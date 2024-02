Tutti i carnevali di Rimini: da Color Coriandolo alle feste nelle frazioni un tripudio di allegria e colori

Con il giovedì grasso, continua a Rimini il fitto programma delle iniziative per il Carnevale, in tutto il territorio, che terminerà il 13 febbraio con il martedì grasso. Un calendario che vede il clou dei festeggiamenti domenica 11 e martedì 13 febbraio nel centro storico di Rimini, dove torna, per la XXII edizione, ColorCoriandolo, il tradizionale appuntamento con il Carnevale dedicato ai bambini e alle loro famiglie, promosso dal Comune di Rimini e organizzato da Made Officina Creativa, con la collaborazione di Radio Bruno.

Due pomeriggi di festa in piazza, che diventa un’arena a cielo aperto per spettacoli, musica, giochi, maschere, effetti pirotecnici e l’animazione musicale di Radio Bruno: un intrattenimento diffuso con giocolieri, musicisti, acrobati, trampolieri e tanti coriandoli nel centro storico della città.

Per il primo appuntamento domenica 11 febbraio la città si anima con giocolieri, acrobati e danzatrici, accompagnati dalla Brass Band con sei variopinti musicisti che diffondono le note degli ultimi successi pop. Numeri di acrobatica saranno proposti dagli Africa Acrobats, che si esibiscono in piramidi umane ed evoluzioni aeree con la vitalità della danza africana e la freschezza del circo contemporaneo.

Martedì 13 febbraio si festeggia il martedì grasso con una suggestiva performance di artisti dagli scenografici costumi, magiche creature provenienti dalla Luna. Trampolieri, acrobati e ballerini che si muovono tra i partecipanti, creando quadri viventi. Ad accompagnare le sfilate di maschere e i giochi sarà Radio Bruno, protagonista dell'animazione musicale della giornata.

In queste due giornate, grandi e piccoli potranno avventurarsi in un affascinante viaggio attorno al mondo, alla scoperta delle danze più diverse e folcloristiche: dal travolgente ritmo samba alla danza del ventre, dal fascino del tango all’hip pop, dai balli irlandesi fino alle melodie dei musical più conosciuti. Mentre in piazza Cavour per tutto il periodo di Carnevale torna a far sognare i bambini l’incantevole giostra francese.

Ma il carnevale si festeggia anche nelle frazioni balneari, come a Viserba in piazza Pascoli, nel Piazzale della Chiesa sul lungomare di Viserbella e al parco Pertini, zona del Ghetto Turco a Bellariva, per un pomeriggio in allegria con le maschere protagoniste di sfilate, giochi, balli e dolci merende.

Continuano anche le visite guidate dedicate al Carnevale con due City Tour a cura di VisitRimini: 'Rimini Incredibile', la visita guidata dedicata alle famiglie e bambini rigorosamente in maschera (sabato 10 febbraio) e Rimini Oscura, il Carnival Aperitour del martedì grasso (13 febbraio – già sold out) dedicato ai misteri di Rimini, quelli documentati da fatti storici e quelli nascosti dietro a leggende e dicerìe, con al termine un piccolo aperitivo per un momento conviviale.