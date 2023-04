Caro-affitti fuori controllo, Rimini molto più cara di Bologna. Per comprare 3 mila euro al metro quadro

Il mercato immobiliare emiliano-romagnolo continua la propria fase di espansione nel 2023, anche se qualche segnale di rallentamento c'è. Come emerge dai dati dall'Osservatorio trimestrale di Immobiliare.it, i prezzi di vendita in regione sono cresciuti dell'1,1% nell'ultimo trimestre, arrivando a toccare i 2.100 euro al metro quadro di media, mentre affittare in Emilia-Romagna costa in media 12,8 euro al metro quadro, in rialzo del 3,1% rispetto all'inizio dell'anno. Bologna in particolare continua nella propria crescita, in linea con la media regionale nel trimestre, e sfiora i 3.300 euro al metro quadro di media, vicina ai livelli di Roma (3.346 euro al metro quadro). Affittare nel capoluogo di regione costa mediamente 17,5 euro al metro quadro (+4% su base trimestrale). In realtà, la maggior parte dei territori emiliano-romagnoli è allineata alla tendenza regionale verso la stabilità, oggigiorno, dei prezzi. Fanno eccezione il Comune di Cesena e la provincia di Reggio Emilia (entrambi oltre una crescita del 2%). La provincia di Rimini è l'unico territorio in regione, oltre alla città di Bologna, a toccare la soglia dei 3.000 euro al metro quadro di prezzo medio, mentre tra i più economici ci sono la provincia di Piacenza (1.153 euro al metro quadro) e la città di Ferrara (1.538).

Per quanto riguarda gli affitti, nonostante Bologna sia un Comune costoso rispetto alla media regionale, il capoluogo non è il più caro in questo comparto. La provincia di Ravenna, infatti, sfiora il dato bolognese a 17,2 euro al metro quadro, mentre quella di Rimini lo supera e si afferma come area con i canoni più cari in regione (23,1 euro al metro quadro). Questi due territori sono anche fra quelli i cui canoni crescono di più, tra +8% e +10% nel trimestre, anche se la provincia di Ferrara fa registrare un +12,1% nello stesso periodo. (fonte: agenzia Dire)