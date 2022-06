La benzina di nuovo alle stelle, anche con il taglio dell'accisa. Il prezzo al self supera i 2 euro al litro

Un salasso senza fine. La benzina, e va verso un allineamento anche il gasolio per i diesel, torna ad aumentare. Tornando a raggiungere in buona parte dei distributori anche del Riminese i 2 euro al litro. Senza considerare il taglio dell'accisa, con il provvedimento in atto del governo, ora saremmo a oltre 2,3 euro al litro. Un livello che si era raggiunto all'inizio di marzo, quando tuttavia non era ancora in vigore il taglio dell'accisa di 30,5 centesimi al litro deciso dal governo a partire dal 22 marzo.

Anche nella Provincia di Rimini sono ormai pochi i distributori dove si riesce ad acquistare il carburante sotto ai 2 euro per litro. In autostrada nel tratto Riminese venerdì (10 giugno) alcune aree di servizio, secondo Osservaprezzi Carburanti, fanno registrare addirittura 2,209 euro per un litro di benzina e 2,179 euro per un litro di gasolio al self. Anche altri distributori, sul territorio provinciale, sfondano ampiamente i due euro. Alla stazione di rifornimento di via Circonvallazione a Riccione, ad esempio, si registra benzina a 2,099 euro e gasolio a 2,019 euro. Stesso trend a Rimini, dove ad esempio in via Marecchiese, si compra un litro per 2,089 euro e gasolio a 1,989 euro.

Dove si può risparmiare qualche centesimo? Ci sono ancora distributori sotto quota 2 euro. Ad esempio a Rimini, a Viserba, il distributore Ego propone benzina a 1,998 euro e diesel a 1,948. Al Vega di via Caduti Nassiriya benzina a 1,999 euro e diesel a 1,919.

Secondo i prezzi medi del carburante, a livello Nazionale, comunicati dal ministero della Transizione ecologica (dati del 6 giugno, riferiti alla settimana 30 maggio-6 giugno) il prezzo risultava essere di 1,94 al litro per benzina e 1,851 per diesel al litro. Ma gli ultimi giorni hanno rivisto un nuovo, ulteriore, ritocco. Secondo le stime dell’Unione Nazionale Consumatori, rispetto all’inizio dell’anno, la benzina è salita del 12,8%, pari a 11,5 euro per un pieno di 50 litri, 265 euro su base annua, il gasolio è aumentato del 16,8%, 13,31 euro a rifornimento, equivalenti a 319 euro annui.