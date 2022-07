Caro benzina, si torna a viaggiare in treno. Rimini e Riccione le prime due stazioni balneari d'Italia

È decisamente un periodo “caldo” per l’Italia, anche per quanto riguarda i viaggi in treno: Trainline, la piattaforma europea indipendente per la prenotazione dei biglietti dei treni, registra un +103% di passeggeri in viaggio in treno per l’estate 2022 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo i dati della piattaforma, le grandi città sono le preferite del periodo: Milano, Roma e Firenze dominano la classifica, seguite da Bologna e Napoli. La prima, e unica, città non Italiana nella Top 15 delle destinazioni più gettonate è Parigi, in undicesima posizione.

Tralasciando le grandi città, le destinazioni di mare in Italia vedono come protagoniste Emilia Romagna, Liguria e Toscana: Rimini e Riccione sono sicuramente le predilette e più della metà dei passeggeri diretti nelle due località balneari per eccellenza viaggiano partendo da Milano. La classifica “marina” continua con La Spezia, Monterosso e Viareggio. La prima destinazione “outsider” è San Benedetto del Tronto, città marchigiana in tredicesima posizione, seguita da Civitavecchia e Anzio nel Lazio.

Anche le destinazioni lacustri dimostrano di avere la propria fetta di pubblico: Como (che registra un notevole +249% di viaggiatori rispetto al 2021), Peschiera del Garda e Desenzano del Garda/Sirmione sono le più apprezzate.

I dati Trainline evidenziano inoltre che il 37% dei viaggiatori ha previsto un soggiorno da 1 a 3 notti per il proprio viaggio, mentre solo il 21% ha organizzato una permanenza fino a 7 notti. Riccione (57%), Parigi (57%), Rimini (46%) e Napoli (30%) sono le destinazioni che registrano più prenotazioni per pernottamenti da 4 a 7 notti. Como, Verona e Pisa sono invece le destinazioni più frequenti per soggiorni senza pernottamento.

“L’estate 2022 dimostra in modo ancora più consolidato che gli italiani sono tornati a viaggiare, e lo notiamo anche dai dati della nostra piattaforma - afferma Andrea Saviane, Country Manager di Trainline per l’Italia. “Trainline da sempre si fa promotore di uno shift modale nel trasporto di passeggeri e siamo orgogliosi di come sempre più italiani si affidano al treno come mezzo di trasporto comodo, veloce, sicuro e sostenibile per le proprie vacanze in Italia, ma anche per destinazioni oltreconfine”.