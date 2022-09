Il bar spegne l'aria condizionata. "In un mese la bolletta è aumentata di mille euro, siamo senza parole"

Da 595 euro di settembre 2021 a 2.482 euro di settembre 2022. Il salasso annunciato nella fattura dell’energia elettrica non si è fatto attendere. Il caro energia ora inizia a martellare con prepotenza, sulla testa di famiglie e imprese. Questa è la bolletta pervenuta al Bar Sport di San Vito. Ma è uno di moltissimi casi, che sta vedendo le imprese strozzate da aumenti ormai incontrollati. “Ero preparato all’aumento – racconta Thomas, il titolare del bar -, me lo aspettavo, ma non in queste dimensioni. Siamo passati da 1.200 euro di luglio ai 1.400 di agosto, ora addirittura mille ero in più in mese. Un’esagerazione”.

In un bar, come per altre attività commerciali, è necessario correre ai ripari. Ma i provvedimenti non sono molti da poter adottare. “La prima misura – spiega il titolare del Bar Sport -, è che si spegne l’aria condizionata, noi abbiamo il locale con due condizionatori e non si utilizza più. Sperando che smetta di fare caldo. Ma i clienti lo capiranno”. Dopodiché per un bar non resta più molto altro margine. “Abbiamo già trasformato a led tutto l’impianto di illuminazione, i frigo per tenere le bibite al fresco non possiamo di certo spegnerli”. E i costi non sono da imputare nemmeno all’orario di apertura serale. “Dal Covid in avanti – racconta Thomas -, già avevamo deciso di anticipare la chiusura alle 19 massimo 19,30 e da allora alla sera abbiamo deciso di non riaprire più”.

Il Bar Sport è a conduzione familiare. Come molti locali di paese o frazioni. “Sono arrivato a 50 anni e da quando sono maggiorenne ho sempre votato – conclude Thomas -, ma sono davvero disgustato e il 25 settembre la mia idea sarebbe quella di non andare alle urne. Alla fine ci andrò per senso di responsabilità, ma non si sa più a chi credere. Se non che a queste condizioni sarà per tutti un sacrificio enorme cercare di andare avanti”.