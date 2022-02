Rocca di Verucchio al buio. La sindaca: "Non è bello spegnere la città, ma dobbiamo farci sentire"

Anche il Comune di Verucchio aderisce all’iniziativa promossa da alcune città dell’Emilia Romagna e fatta propria da Anci e spegnerà l’illuminazione della Rocca Malatestiana come gesto di preoccupazione contro il rincaro dei costi dell’energia.

"Accogliendo l’appello lanciato dai sindaco di Cento Edoardo Accorsi e di Bologna Matteo Lepore, giovedì (10 febbraio, ndr) alle 20 si spegneranno le luci della Rocca malatestiana, uno dei simboli della nostra cittadina, per accendere l’attenzione del Governo contro il caro bollette e le conseguenze che questa impennata di costi avrà su famiglie e imprese già fortemente provate da due anni di pandemia, ma anche su enti locali che si troveranno un aggravio delle spese in un panorama in cui è già difficile far quadrare i bilanci. Con il rischio di frenare progetti e azzerare servizi nella delicata fase della ripartenza. Come ribadito dal presidente dell’Anci regionale Luca Vecchi, spegnere una città non è una cosa bella ma siamo molto preoccupati. Le nostre città hanno bisogno di essere aiutate, hanno bisogno di luce e di speranza. Hanno bisogno di quella sostenibilità che oggi mette a forte rischio il sistema delle politiche pubbliche” spiega la sindaca Stefania Sabba.

Cattolica spegne il municipio

Cattolica, come numerosissimi comuni italiani, spegnerà le luci del proprio palazzo Municipale per trenta minuti giovedì (10 febbraio) dalle ore 20. “Siamo solidali con imprese e famiglie. Giovedì, aderendo all’invito dell’Anci regionale, spegneremo le luci di Palazzo Mancini – spiega la sindaca Franca Foronchi - per testimoniare con grande forza la crescente criticità derivante dall’impatto della crisi energetica sui costi di gestione delle famiglie, delle imprese, delle grandi strutture pubbliche, e naturalmente anche sugli equilibri di bilancio dei comuni italiani, tra cui il nostro, che dovranno aumentare le risorse destinate all’illuminazione pubblica”.