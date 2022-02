Caro bollette, la protesta dei sindaci: "Senza aiuti, i Comuni costretti a tagliare i servizi e più tasse"

Caro bollette, i sindaci dell’Emilia Romagna protestano. Attraverso un documento congiunto, diramato da Anci Emilia Romagna, i primi cittadini chiedono al Governo “un fondo destinato ai Comuni e alle Unioni”. In caso contrario potrebbero esserci delle conseguenze dirette sulla cittadinanza come “il taglio di alcuni servizi” oppure “aumento della pressione fiscale, vanificando la riforma dell’Irpef”. Per il territorio di Rimini il documento dell’Anci è firmato oltre che dal sindaco del capoluogo Jamil Sadegholvaad, anche dal sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti (Vice presidente Anci Emilia Romagna) e dalla sindaca di Santarcangelo Alice Parma (Coordinatrice Anci Provincia di Rimini).

“L’Anci ha già lanciato l’allarme settimane fa, ora noi sindaci abbiamo deciso di assumere un’iniziativa ulteriore nei confronti del governo: sono necessarie e urgenti misure di sostegno per le nostre amministrazioni, perché il rialzo dei costi dell’energia rischia di colpire molto duramente i bilanci dei Comuni. La ricaduta sui servizi erogati ai cittadini potrebbe essere grave”.

Il documento poi spiega: “Già oggi ci sono enti che non sono in grado di chiudere il bilancio di previsione a causa di questa voce incomprimibile e imprevedibile. Probabilmente molti comuni saranno costretti ad aumentare la pressione fiscale. La mancata istituzione di un fondo per la compensazione dei maggiori costi rischia di portare all’interruzione di servizi pubblici”.

E c’è preoccupazione per l’intero settore dell’economia: “Questo fine settimana, nel nostro territorio, si assisterà a una serrata delle piscine in segno di protesta. Allarmante, poi, la situazione che vede aziende che hanno chiuso gli stabilimenti e messo in cassa integrazione i lavoratori”.