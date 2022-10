Caro bollette, summit degli albergatori per decidere le strategie. "Conviene tenere aperto l’albergo?"

Martedì 4 ottobre, alle ore 17, si terrà il webinar di Federalberghi Riccione dal titolo “Conviene tenere aperto l’albergo?”. In questo incontro si cercherà di dare una risposta alla domanda che ogni imprenditore alberghiero si sta facendo in questo momento, ovvero: se è il caso di tenere aperto l’Hotel con i continui aumenti dei costi di gestione. "Nel seminario cercheremo anche di indicare quali sono gli strumenti più adatti per tenere sotto controllo la redditività dell’azienda", spiega Federalberghi. Interverrà Gabriele Gneri esperto di controllo di gestione, managing director di Hotels Doctors e docente di Management Alberghiero presso la Luiss Business School di Roma.

Mercoledì 5 ottobre, sempre alle 17, si cercherà di indicare invece come contenere i costi energetici in hotel cercando di dare delle risposte ad altre domande che assillano l’albergatore: posso abbassare il costo della bolletta energetica nel mio albergo? Posso efficientare i consumi energetici del mio albergo? Posso mantenere lo stesso livello di servizi diminuendo i costi energetici? "Ci confronteremo con Paolo Visentin, esperto di efficientamento energetico delle strutture alberghiere che illustrerà le soluzioni a breve e a lungo termine per affrontare il problema", conclude Federalberghi.