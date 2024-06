Caro maestro non lasciare la nostra scuola, i bimbi scrivono una lettera indirizzata al ministro

Caro maestro “quello che ci trasmetti è talmente bello che non si sa spiegare”. Sono ricche di dolcezza e di bontà le parole che i giovani allievi della scuola di Camerano hanno rivolto al loro insegnante, arrivato a settembre 2023 come supplente di educazione motoria nel secondo Circolo didattico di Santarcangelo di Romagna. Dopo l’anno trascorso assieme, i piccoli studenti hanno indirizzato una lettera al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che di certo non è passata inosservata e che ha fatto breccia nel cuore del loro insegnante, Antonio D’Aversa, un ragazzo molisano di 29 anni arrivato apposta in Romagna per insegnare.

La lettera rivolta al ministro recita così: “Siamo i bambini della scuola Primaria di Camerano, le stiamo scrivendo per chiederle un grosso favore, è venuto a scuola un nuovo maestro giovane e divertente. Noi ci terremmo molto che questo fantastico e muscoloso maestro rimanesse nella nostra scuola. Le chiediamo questo perché quello che trasmette è talmente bello che non si sa spiegare”.

Il giovane insegnante è rimasto colpito del messaggio, così Antonio D’aversa si porterà per sempre nel cuore questa sua prima esperienza in un mondo della scuola che è un inno all’umanità. “Ho passato un anno stupendo – racconta il maestro dopo essere venuto a conoscenza della lettera -, pieno di emozioni, sia di paura che di gioia, pieno di nuovi rapporti di amicizia e lavorativa. Questa è una lettera che volevo condividere, scritta da una mia classe, nel mio ultimo giorno, quello del “ciao bimbi” perché purtroppo l’anno prossimo, per questioni al di sopra di me, non so dove sarò ed allora ecco la loro richiesta”.