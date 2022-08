Si torna a scuola con una brutta sorpresa: stangata per zaini, libri e quaderni che costano di più

Gli studenti dell'Emilia Romagna torneranno tra i banchi il prossimo 15 settembre. E anche su questo fronte ad attendere le famiglie c’è un aumento dei costi. Lo rivela il Codacons. Libri, zaini, quaderni, penne costano di più. I rincari si faranno sentire anche sul comparto scuola con prezzi in aumento del 7% rispetto allo scorso anno. "In base a un primo monitoraggio eseguito dal Codacons - si legge in una nota - nei negozi fisici e presso i siti di e-commerce specializzati, si scopre che per diari, astucci, zaini e materiale scolastico vario (quaderni, penne, matite, gomme, pennarelli, ecc.) i prezzi sono in rialzo in media del +7% rispetto allo scorso anno, seguendo il trend dell'inflazione".

L'associazione tira le somme: "Quest'anno il prezzo di uno zaino di marca raggiunge i 200 euro, mentre per un astuccio griffato attrezzato (con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli) la spesa tocca il picco di 60 euro. Altra voce che incide sull'esborso per il corredo è quella relativa al diario, che quest'anno raggiunge i 30 euro per le marche più note. I prodotti che sul web e siti di e-commerce risultano in assoluto più costosi sono quelli firmati da influencer, squadre di calcio e personaggi famosi che hanno lanciato linee specifiche per la scuola allo scopo di sfruttare il business dei bambini", analizza il Codacons.

Alla base dei forti rincari ci sono diversi fattori. In primo luogo il caro energia, che aggrava i costi di produzione del materiale scolastico. In secondo luogo la crisi delle materie prime con le quotazioni di carta, plastica, tessili e adesivi - indispensabili per realizzare quaderni, diari, penne, zaini - che hanno subito sensibili rialzi nell'ultimo anno. Infine, i maggiori costi di trasporto determinati dall'aumento dei listini dei carburanti.

Libri e quaderni, quanto spendono le famiglie

Secondo il Codacons le spese totali per il materiale scolastico dell'anno scolastico 2022/2023 possono arrivare a quota 588 euro a studente su base annua, "cui va aggiunto il costo per libri di testo, altra voce che inciderà pesantemente sui portafogli delle famiglie italiane, variabile a seconda del grado di istruzione e della scuola, con la spesa complessiva a carico delle famiglie che - tra corredo e libri - può facilmente raggiungere quest'anno i 1.300 euro a studente".

