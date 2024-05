Arriva la carovana rosa del Giro d’Italia: mille presenze negli alberghi della città

La carovana rosa del Giro d’Italia sta per arrivare a Riccione e in città cresce l’attesa per il grande appuntamento ciclistico internazionale. A prepararsi per lo straordinario evento anche gli hotel di Riccione che ospiteranno gli addetti ai lavori, gli atleti, gli appassionati e i tifosi per un weekend tutto dedicato alla gara a tappe più amata al mondo (insieme a Tour e Vuelta) e offrire a tutti il meglio dell’accoglienza e dell’ospitalità riccionese.

Saranno mille intanto le persone della carovana rosa in arrivo a Riccione che da giovedì 16 a venerdì 17 maggio pernotteranno in città, pronte per la partenza della tredicesima tappa Riccione-Cento. Quattordici squadre, oltre agli addetti ai lavori al seguito, che rappresentano l’80 per cento dell’intera carovana del Giro, alloggeranno in 19 hotel a tre e quattro stelle dislocati in tutta la città, dall’Alba all’Abissinia.

La carovana rosa arriverà a Riccione nel tardo pomeriggio di giovedì 16 e prenderà alloggio negli hotel che, con un grande lavoro di coordinamento e di collaborazione con le squadre, garantiranno con cura l’ospitalità e l’accoglienza riccionese, soprattutto nella preparazione dei pasti che seguirà le indicazioni dettagliate dello staff di ciascuna squadra. La sistemazione alberghiera delle squadre e degli addetti è frutto di un lavoro attento e puntuale di oltre tre mesi da parte di Costa Hotels.