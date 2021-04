Carovane nomadi in zona rossa, Zilli (FdI): "Basta, i residenti sono preoccupati"

Zilli annuncia l'avvio di una raccolta firme nel territorio di Covignano per chiedere una diversa destinazione d'uso di quello che era il parcheggio dell'ex Assassino

Camper e roulotte nomadi accampate nell’area dell’ex Assassino a Covignano e nel parcheggio dell’Rds Stadium. A segnalare la situazione è il consigliere di Fratelli d’Italia Filippo Zilli, che spiega di ricevere molte lamentele dai residenti dei quartieri, ma anche foto e video, e di avere informato già polizia e carabinieri. "Vorrei capire come sia possibile che, in periodo pandemico e di zona rossa, arrivino decine e decine di roulotte di nomadi su tutto il territorio riminese, quando noi comuni cittadini non possiamo nemmeno andare a trovare i nostri parenti".

"Sono 5 anni – prosegue Zilli – che sollevo la problematica e cerco di far istituire un regolamento serio e rigido al comune di Rimini, che invece ha sempre ignorato il problema procedendo con sgomberi che sono solo un palliativo, e durano pochi giorni".

Oltre alle forze dell'ordine, Zilli spiega di avere informato anche l'assessore competente "per chiedere immediati controlli verso chi occupa suolo pubblico indebitamente così da poter procedere immediatamente a controllo, identificazione e sgombero delle suddette zone".

Il consigliere comunale annuncia anche l’avvio di una raccolta firme nel territorio di Covignano per chiedere una diversa destinazione d’uso dell’ex parcheggio dell’ex Assassino, con lo spostamento delle fontanelle dell’acqua dalla strada al parcheggio, "cosi come da progetto di Romagna Acque presentato oramai 2 anni fa, e una sbarra di limitazione all’accesso da tenere chiusa nelle ore notturne".