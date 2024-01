Taglio ai rifiuti in scuole e uffici corianesi grazie a due progetti finanziati da Atersir

Il comune di Coriano si aggiudica oltre 63mila euro di contributi Atersir per la prevenzione e riduzione dei rifiuti. Sono due i progetti per i quali l‘amministrazione ha presentato domanda e ottenuto il finanziamento.

Con il primo, denominato “(Non) Laviamocene le mani” nel 2024 verranno acquistati 156 asciugamani elettrici ad aria da collocare nei servizi igienici delle scuole degli Istituti Comprensivi di Coriano e Ospedaletto, nella biblioteca comunale, negli impianti sportivi, al teatro CorTe, al museo del Sic e negli uffici della polizia locale al fine di ridurre l’utilizzo di carta e asciugamani monouso. Con questa iniziativa la riduzione della produzione annua di rifiuti stimata è di 5,27 tonnellate all’anno per cui, nell’arco di almeno di 3 anni di utilizzo di asciugamani elettrici, i rifiuti di carta verranno tagliati per 15,78 tonnellate.

Con il contributo proveniente dal secondo progetto di Atersir “A scuola di riuso 2023” verrà proseguito e potenziato il servizio di refezione scolastica con l’acquisto di lavastoviglie a miglior classe energetica e altri piatti in ceramica, bicchieri in vetro, posate in acciaio, brocche per l’acqua, ciotole per frutta e verdura. Con questo progetto rivolto alle 5 mense delle scuole dell’infanzia e a una mensa di scuola primaria dei due istituti comprensivi presenti sul territorio corianese (Istituti Comprensivi di Coriano e Ospedaletto) per un totale di 270 pasti giornalieri, la riduzione della produzione annua di rifiuti stimata è di 1,38 tonnellate nell’arco di un anno.

“Dopo i primi acquisti nel 2018, finanziati sempre da un bando Atersir, consistenti in stoviglie riutilizzabili e lavastoviglie per mense scolastiche – commenta l’assessore all’ambiente, Anna Pazzaglia - abbiamo proseguito con l’installazione di distributori d’acqua, sia nelle scuole che negli edifici comunali, e con la distribuzione di borracce in classe e recentemente negli edifici pubblici. Una strada che sta portando grandi soddisfazioni tra i banchi di scuola dove gli alunni apprendono il significato del rispetto per l’ambiente che ci circonda, a partire da piccole e sane a abitudini come l’uso di stoviglie lavabili o di asciugatori ad aria invece della carta. Andiamo avanti con entusiasmo e desiderio di migliorare costantemente i servizi rivolti ai nostri concittadini grazie anche al lavoro degli uffici comunali quotidianamente impegnati a raggiungere significativi risultati come il recente finanziamento di Atersir”.