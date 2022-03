Cartoon Club e Joy Rimini fanno squadra, sarà un'estate con fumetti e games protagonisti

Per il trentottesimo anno consecutivo, la città di Rimini ospiterà il festival Cartoon Club, organizzato da Acli Arte e Spettacolo Aps. È ormai una tradizione molto attesa da parte di riminesi e migliaia di persone che arrivano da tutta Italia per partecipare a una vera e propria festa dedicata all’animazione, al fumetto e pop culture. Le date 2022 vedranno il centro storico, dall’11 al 17 luglio diventare una fucina creativa grazie alle proiezioni, agli spettacoli, ai laboratori, alle mostre allestite nel Museo della città e negli altri spazi che questo festival riesce a colorare.

Inserita nel festival Cartoon Club, e altrettanto imperdibile è la tradizionale mostra mercato del fumetto Riminicomix, in piazzale Fellini dal 14 al 17 luglio, giunta alla venticinquesima edizione, con il suo inscindibile corollario di eventi musicali, di incontri con gli autori e della cosplay convention più amata d’Italia. Quest’anno, poi, la bellissima novità è la nascita di Joy Rimini, il salone dedicato ai games e alla pop culture presso i padiglioni della Fiera di Rimini dal 15 al 17 luglio, promossa da Italian Exibition Group e Fandango Club Creators in stretta collaborazione con Cartoon Club. Una sinergia nata dalla consapevolezza che Cartoon Club è una realtà della nostra città riconosciuta e apprezzata da tutti.

Rimini si trasformerà così, per una settimana, in un unico, grande evento a 360 gradi sui linguaggi contemporanei, diffuso in tutta la nostra città: dalle 10 alle 24 ogni appassionato potrà trovare l’attività fatta apposta per lui.