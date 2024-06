A un mese da Cartoon Club Rimini e la Cina sono più vicine grazie ad arte e cultura

Sabrina Zanetti, direttrice artistica del Festival Cartoon Club di Rimini, e Matteo Sormani, direttore della Galleria d’Arte Augeo Art Space, dal 19 al 26 maggio hanno intrapreso un viaggio in Cina con l’obiettivo di rafforzare i legami culturali e artistici con il Paese del Dragone. Una missione nata con l'intento di riallacciare il dialogo con il mondo dell’arte cinese stabilendo connessioni culturali e scambi attraverso le forme d'arte del cinema d’animazione, del fumetto e delle arti plastiche.

"Dopo un viaggio entusiasmante e ricco di scoperte – spiega la Zanetti - siamo finalmente tornati dalla Cina, portando con noi un bagaglio di esperienze, incontri e prospettive che arricchiranno il nostro lavoro e le nostre collaborazioni future. La Cina di oggi è una nazione in rapida evoluzione, con uno stile di vita fortemente influenzato dal progresso tecnologico e dallo stile di vita occidentale. Durante il nostro viaggio, siamo stati colpiti dall’osservare come video, disegno e animazione sono parte integrante della quotidianità, dalle pubblicità ai messaggi di servizio pubblico, fino agli spettacoli artistici e dalla presenza di grandi schermi ovunque, utilizzati per ogni tipo di comunicazione e intrattenimento".

Il cinema d'animazione cinese è, infatti, in piena espansione, con produzioni di alta qualità che conquistano sempre più spettatori sia a livello nazionale che internazionale. Cresce la passione dei giovani cinesi per il mondo del cosplay, che da qualche anno adottano la personificazione dei personaggi di manga e anime anche per le strade di città come Pechino e Shanghai e organizzano regolarmente manifestazioni, sfilate e competizioni di cosplay in circa 300 città sparse in tutta la nazione. Anche la produzione di costumi e trucchi dedicati a questa passione è diventata un'industria fiorente, con un'attenzione maniacale ai dettagli per ricreare fedelmente i personaggi amati.

A Rimini, manca poco più di un mese al ritorno di Cartoon Club, che si terrà dal 15 al 21 luglio. Il Festival Internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games, giunge quest’anno alla 40a edizione e porterà una settimana di proiezioni, concorsi di cortometraggi animati, mostre, incontri ed eventi.

"Il viaggio in Cina – conclude Zanetti – rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di internazionalizzazione del Festival Cartoon Club. Le esperienze vissute, le persone incontrate e le idee condivise ci hanno arricchito e motivato a fare della cultura e dell’arte strumenti per costruire ponti tra le nazioni e favorire il dialogo e la comprensione reciproca. Guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti a trasformare le idee in realtà e a concretizzare i progetti discussi. Rimini e la Cina sono più vicine che mai, e siamo certi che questo sia solo l’inizio di una lunga e fruttuosa collaborazione".