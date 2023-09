Casa della Comunità, un incontro per spiegare la potenzialità. Nel primo semestre 943 prestazioni

Promuovere l’informazione sui servizi presenti nella Casa della Comunità è stato il tema di un incontro, organizzato dalla sindaca Alice Parma, svoltosi in comune a Santarcangelo alla presenza di operatori dell’Ausl e di alcuni rappresentanti delle associazioni di volontariato. Far conoscere ai cittadini i percorsi e i servizi presenti nella Casa della Comunità e rendere sempre più concreta l’integrazione tra servizi sanitari, sociali e comunità.

E’ stato questo il tema dell’incontro voluto dalla sindaca di Santarcangelo, Alice Parma e svoltosi nella Sala del Consiglio Comunale. A rappresentare lo stato dell’arte agli invitati all’iniziativa e a sottolineare l'importanza dell'integrazione tra servizi territoriali, specialistici e ospedalieri, erano presenti operatori e dirigenti dei servizi dell’Ausl e operatori dei Servizi Sociali. L'incontro è stato coordinato dal Direttore del distretto di Rimini, Mirco Tamagnini.

L’appuntamento ha rappresentato l'avvio di un percorso partecipativo volto alla definizione della Carta dei Servizi della Casa della Comunità, quale strumento per promuovere la corretta informazione, la co-progettazione e l'integrazione tra risorse istituzionali e comunitarie. Una bozza operativa della lista delle attività presenti nella Casa della Comunità è stata illustrata dal dottor Ardigò Martino, medico delle Cure Primarie, con specifiche competenze nel campo dello sviluppo dei servizi territoriali. Nella sua presentazione, il dottor Ardigò ha evidenziato la ricchezza dei Servizi presenti a Santarcangelo, sollecitando l’importanza di sviluppare ulteriormente una corretta comunicazione sia tra i servizi stessi che tra servizi e cittadinanza.

Per dare maggiormente il senso delle numerose prestazioni che vengono erogate nella Casa della Comunità, alcuni dati di attività dell’ambulatorio che esegue prestazioni quali medicazioni, iniezioni, rimozione di cateteri vescicali e terapia infusionale, sono stati presentati dalla direzione infermieristica. Nel solo primo semestre del 2023 l'ambulatorio ha erogato 943 prestazioni; l'ambulatorio della Presa in Carico Integrata della Patologia Cronica (ambulatorio integrato MMG, Infermieri, Specialista) nel 2022 ha preso in carico 341 pazienti, erogato 611 visite di follow-up, effettuato 482 screening di piede diabetico e 286 interventi di follow-up telefonico.

Questi dati mostrano l’importanza per il cittadino dei percorsi di integrazione. Un altro tema degli interventi della giornata è stato quello dell'integrazione tra servizi territoriali, specialistici ed ospedalieri con particolare attenzione ai servizi di urgenza con prolungamento delle attività h24; sono già attivi numerosi percorsi di integrazione funzionale tra servizi. Anche alla luce di questi contributi, la sindaca Alice Parma ha sottolineato l'importanza del modello della "Cittadella della Salute" di Santarcangelo, all'interno del panorama dei servizi socio-sanitari della Romagna, evidenziando la necessità di valorizzare e coinvolgere tutti gli attori che contribuiscono, in varie forme, ai servizi sanitari.

“Il momento odierno - ha proseguito - segna dunque l'avvio di un percorso importante per il territorio che, nelle prossime settimane coinvolgerà attivamente ulteriori attori importanti per lo sviluppo della Casa della Comunità non solo come luogo fisico ma anche come luogo dell'integrazione funzionale”.