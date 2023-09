Casa in costruzione distrutta dall'incendio, l'appello della famiglia. "Aiutateci, siamo in difficoltà"

La loro casa, ancora in costruzione, era andata completamente distrutta lo scorso 25 giugno. Ora una famiglia di Rimini chiede pubblicamente aiuto e lo fa attraverso la piattaforma di GoFundMe. "Noi siamo Paolo, Ela e Davide, il nostro figlio di dodici anni, una famiglia unita e indomita, che ora si trova ad affrontare un'immensa sfida. Vogliamo condividere con voi un capitolo straziante della nostra vita, avvenuto lo scorso 25 giugno. In quella data, la nostra amata casa, ancora in costruzione, è stata brutalmente incendiata”.

A parlare è Paolo Longo che in questi giorni, a distanza di tre mesi dall'incendio della sua casa in costruzione, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per ricostruire la casa e soprattutto far fronte alle spese. “Ora ci troviamo in una situazione di grave precarietà economica - è il racconto -. Viviamo di stipendi e siamo costretti a sostenere le spese di affitto e le spese legali, oltre che al mutuo per una casa che non esiste più. Tempi e modalità per eventuali risarcimenti non sono certi e, in ogni caso, non sarebbero tali da coprire tutti i danni e consentire di bonificare l'area e costruire un nuovo immobile”.

La casa in costruzione si trovava ai Padulli, in via Turandot, L’edificio, circondato da ponteggi e impalcature, ha preso fuoco intorno alle 2,45 del 25 giugno. Restano ancora da chiarire le dinamiche dell’incendio. Al momento del rogo il cantiere era in pausa, in attesa, si apprende, di risolvere alcune difformità. "E proprio in quel momento di stasi, una mano ignobile e animata da un intento malvagio ha deciso di distruggere tutto ciò per cui avevamo lavorato duramente. Non solo i nostri sacrifici sono andati in fiamme, ma anche la nostra serenità è stata bruciata fino alle ceneri", racconta ancora la famiglia.

In poche ore attraverso la piattaforma sono stati già raccolti 3.500 euro. "È importante aiutare il prossimo che ne ha veramente bisogno, per dare una possibilità alla famiglia e una prospettiva e infondere nel prossimo il senso di aiuto e condivisione", è il commento di una persona che ha donato attraverso GoFundMe.