Casa Madiba prepara la protesta fuori dal Comune. "Giunta ostile, vogliono limitare le attività"

Giovedì 24 novembre, alle ore 18, gli attivisti di Casa Madiba saranno in presidio davanti al Comune, riunito in Consiglio comunale. "In vista della scadenza dell'Istruttoria per la gestione degli spazi dell'ex Caserma dei Vigili del Fuoco in via Dario Campana, il 25 ottobre scorso, riceviamo sulla Pec dell'Associazione Rumori Sinistri, una delle associazioni che ha formalmente in gestione gli spazi di Casa Madiba, una comunicazione in cui il Comune di Rimini ci informa che è inibito l'utilizzo del piano terra di Casa Madiba per il tempo utile al perfezionamento delle verifiche strutturali dell'edificio", dicono in una nota.

"Una Pec che segnala un atteggiamento ostile e per nulla dialogante da parte dell’amministrazione comunale nei confronti di una realtà sociale, Casa Madiba Network, impegnata quotidianamente nella lotta alla povertà, alle discriminazioni e alla marginalità sociale promuovendo un welfare dal basso attraverso la creazione di reti mutualistiche e solidali cittadine - c'è scritto nella nota -. Siamo consapevoli che la struttura del Network vada messa in sicurezza e sia deficitaria di alcuni servizi come ad esempio un bagno a piano terra che consenta a tutti anche ai disabili l'accesso. Siamo stati proprio noi a chiedere che, alla luce dell'arrivo dei finanziamenti del Pnrr, si facessero le modifiche strutturali anche a questo spazio affinchè fosse sicuro e accessibile a tutti/e perchè vogliamo ricordare si tratta di un immobile di proprietà pubblica".

E ancora: "Non siamo disposti/e ad accettare l'atteggiamento dell'amministrazione comunale che nascondendosi dietro le famose “ragioni tecniche” lascia inalterata la situazione dello spazio limitando però le attività, i progetti e l'agibilità politica delle realtà e delle associazioni che hanno trovato in Casa Madiba uno spazio di riunione, autogestione e autorganizzazione dal basso di iniziative culturali, politiche e sociali".