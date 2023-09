La Casa del pulito riparte, riattivato il distributore di detersivi alla spina

È di nuovo attiva la Casa del pulito di piazzale Campana: venerdì (1° settembre) si è svolto un piccolo momento inaugurale alla presenza della vice sindaca e assessora all'Ambiente, Pamela Fussi, dell’assessora alle Attività economiche Angela Garattoni e dei rappresentanti di Fid – Fabbrica italiana detergenti, impresa che ha in gestione il distributore di detersivi alla spina.

“Oltre a promuovere una netta riduzione del consumo di plastica mediante il riutilizzo dei flaconi – ha commentato la vice sindaca Pamela Fussi – la nuova gestione affidata all’azienda Fid di San Mauro Pascoli comporta anche un sistema di produzione e consumo a chilometro zero, dal momento che si tratta di un’impresa locale”.

Venerdì prossimo (8 settembre) alcuni rappresentanti dell’azienda saranno presenti nei pressi della casa del pulito per consegnare tessere omaggio e spiegare ai cittadini interessati il funzionamento dell’erogatore.

Come funziona

Chi desidera rifornirsi presso il distributore può acquistare il flacone o portarne uno usato e selezionare il tipo di prodotto desiderato tra quelli disponibili: detersivo per piatti (1 euro al litro), ammorbidente (1 euro), detergente per lavatrice normale e per capi delicati (1,50 euro).