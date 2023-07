Casa svaligiata mentre i proprietari dormono, rubato dalla borsa un mese di stipendio

E’ di nuovo allarme furti nell’entroterra riminese, in particolare la zona maggiormente presa di mira è quella di Santarcangelo di Romagna. Attenzione ai furti in abitazione nel cuore della notte. I ladri, nella notte tra martedì e mercoledì (12 luglio), si sono intrufolati in una casa mentre i proprietari stavano dormendo. Tanta paura e ingente il valore del furto. Anche sui social è subito scattato il tam tam, per far presente l’accaduto. “Tra le 23,30 e le 2 di notte sono tornati i ladri a farci visita – è la testimonianza diretta -, Abitiamo in via Celletta dell’Olio, ma i ladri probabilmente sono passati da via Massarotto e per entrare nella nostra proprietà hanno tranciato la rete al confine con il nostro vicino”.

I ladri hanno trovato una scala in legno nel capannone limitrofo all’abitazione e sono entrati in casa complice una finestra lasciata aperta nei piani superiori per via del caldo. Questa la testimonianza: “A differenza di un precedente tentato furto, questa volta hanno rubato dalla mia borsa lo stipendio appena preso e altri contanti per un valore di 1.450 euro”. La spiegazione del post poi sui social della vittima del futuro: “E’ per mettere in guardia la cittadinanza. Purtroppo per noi si tratta del secondo episodio nell’arco di tre mesi”.