Una visita a Casadei Sonora in vista dei 70 anni di Romagna mia

Il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e il sindaco di Savignano sul Rubicone, Filippo Giovannini, hanno fatto visita alla “Casadei Sonora”, sede dell’omonima casa discografica che raccoglie e custodisce il prezioso patrimonio artistico di Secondo Casadei, principale interprete e protagonista della tradizione del liscio romagnolo. Ad accompagnare i due sindaci nella visita c’era Riccarda Casadei, figlia di Secondo.

Al centro dell’incontro le iniziative legate alla valorizzazione e promozione del 70esimo anniversario di Romagna mia, vero e proprio ‘inno’ della Romagna nel resto del mondo: una canzone che celebra sentimenti universale, capace di incarnare, con la sua poetica nostalgia – quei valori popolari che sono alla base della musica da ballo nonché lo spirito di accoglienza che contraddistingue la Romagna.

Dal 2017 la sede di “Casadei Sonora” e la storica abitazione di Secondo Casadei a Savignano sul Rubicone sono entrati a far parte delle oltre 100 “Case della memoria” presenti in Italia insieme a quelle di Puccini, Pascoli, Pavarotti e molti altri ancora. La visita odierna si inserisce anche nell’ambito dei preparativi per l’edizione 2024 della Notte Rosa – Weekend Dance (5-7 luglio), che avrà come filo conduttore il ballo nelle sue molteplici accezioni, da quella folkloristica legata alla tradizione fino ad arrivare alla contemporaneità.