E' una casalinga, che ama cantare, la vincitrice del concorso "Miss Suocera 2023"

Un successo dedicato a nuore e generi spietati che sostengono che la suocera non potrà mai essere una Miss. Già, perché lo scorso fine settimana, Catia Callegaro, 54 anni, casalinga, di Campolongo Maggiore (Venezia), mamma di Daniel e Lisa, di 27 e 25 anni e suocera di Laura e Francesco, a conclusione di un’accesa Finalissima, che si è tenuta nell’area eventi di Case Marcosanti a Poggio Torriana (Rimini), ha vinto la 29esima edizione del concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss suocera 2023”, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli (ideatore e Patron anche del concorso “Miss Mamma Italiana”).

Oltre alla classica passerella in abito elegante, la neo “Miss Suocera”, ha parlato di sé e di come trascorre le sue giornate destreggiandosi tra il lavoro e la famiglia e del suo hobby, che ha proposto anche come “prova di abilità”, infatti, Catia si è esibita interpretando il brano “Uomini Soli”, che, unita alla sua simpatia e alla sua eleganza, le è valso il titolo di “Miss Suocera 2023”.

Altre le simpatiche suocere premiate durante l’evento:

• “Miss Suocera Damigella d’Onore” Barbara Petrella, 51 anni, responsabile qualità, di Parma, mamma di Martina di 23 anni e suocera di Riccardo;

• “Miss Suocera Fashion” Michela Turetta, 56 anni, casalinga, di Vigodarzere (PD), mamma di Chiara Aurora ed Alberto, di 24 e 17 anni e suocera di Daniele;

• “Miss Suocera Solare” Diana Scuccimarra, 66 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 34 anni, suocera di Claudio e nonna di due bimbi;

• “Miss Suocera Sprint” Nicoletta Padovan, 64 anni, casalinga, di Montebelluna (TV), mamma di Linda e Mattia, di 32 e 27 anni, suocera di Simone e nonna di 2 nipotini;

• “Miss Suocera Sorriso” Franca Pulvirenti, 63 anni, modellista, di Cesena, mamma di Valentina e Samuele, di 38 e 25 anni e suocera di Luca;

• “Miss Suocera Eleganza” Claudia Prestano, 47 anni, impiegata, di Savignano (FC), mamma di Giulia, Giada, Martina e Jonathan, di 28, 26, 16 e 7 anni, suocera di Alessio e Luigi e nonna di due nipotini;

• “Miss Suocera Glamour” Gabrielle Giulia Buso, 60 anni, casalinga, di Brugine (PD), mamma di Matteo, Debora e Beatrice, di 31, 29 e 26 anni e suocera di Giulia e Mattia;

• “Miss Suocera Romantica” Carmela Vigliotti, 55 anni, collaboratrice scolastica, di Imola, mamma di Donato, Vincenzo e Giuseppe, di 23, 22 e 14 anni e suocera di Julia ed Irene;

• “Miss Suocera Radiosa” Angela De Santis, 57 anni, operaia, di Bari, mamma di Giacomo e Nicola, di 39 e 38 anni, suocera di Angela e Federica e nonna di 3 nipoti;

• “Miss Suocera Sportiva” Claudia Sangiorgi, 69 anni, insegnante, di Marina Romea (RA), mamma di Umberto di 37 anni, suocera di Andrea e nonna di Adriana;

• “Miss Suocera Dolcezza” Elena Druchi, 49 anni, impiegata, di Torino, mamma di Ion e Dino, di 30 e 28 anni, suocera di Cristina e Svetlana e nonna di una nipotina;

• “Miss Suocera Simpatia” Franca Dovesi, 71 anni, casalinga, di Grizzana Morandi (BO), mamma di Francesca e Carlo, di 52 e 49 anni, suocera di Deborah e nonna di Chiara, Ginevra e Giacomo;

• “Miss Suocera Sponsor Top” a pari merito, Adriana Pino, 64 anni, casalinga, di Savarna (RA), mamma di Andrea, Giulia e Francesco, di 36, 33 e 26 anni, suocera di Janet e Giacomo e nonna di 3 nipotini e SIMONA UBOLDI, 58 anni, impiegata amministrativa, di Novate Milanese (MI), mamma di Matteo, Samuele e Gabriele, di 33, 33 e 28 anni, suocera di Mabel e Federica e nonna di un nipotino.

Tutte le signore suocere premiate saranno protagoniste del Calendario “Miss Suocera 2024”, il primo calendario dedicato alla figura della suocera, giunto alla sua 7° edizione.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti e da Serena Pagliarani “Miss Mamma Italiana Sprint 2021”. Madrine d’Onore le Mamme Miss vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana”.