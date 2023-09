Case e studi delle persone illustri, un fondo regionale per il museo dedicato a Tonino Guerra

Progetti di valorizzazione e attività di promozione. Incremento dell’accessibilità e miglioramento dei percorsi di visita. Potenziamento della fruizione pubblica grazie all’organizzazione di mostre, programmi culturali, progetti digitali e multimediali, residenze per artisti e ricercatori, progetti di educazione al patrimonio culturale. E ancora, promozione del turismo attraverso lo sviluppo di itinerari dedicati. Sono 30 i progetti finanziati dal bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per le case e studi degli illustri, case museo, dimore, abitazioni, studi e archivi di artisti, letterati, musicisti, cineasti, scienziati, inventori, collezionisti, personaggi storici e famiglie illustri. Il finanziamento ammonta complessivamente a circa 200mila euro. In provincia di Rimini rientra nel progetto la casa Museo di Tonino Guerra a Pennabilli.

I 30 progetti sono stati selezionati in base alla coerenza con gli obiettivi della normativa regionale di riferimento (Legge 2 del 2022), e cioè alla qualità e all’innovatività della proposta, all’estensione e alla ricaduta territoriale dell’intervento, per il coinvolgimento del pubblico giovanile e l’attenzione all'accessibilità, nonché alla sostenibilità finanziaria e alla presenza di risorse aggiuntive. Di questi, 18 sono stati presentati da Comuni e Unioni comunali (finanziati per un ammontare di 115.900 euro), 12 da privati, associazioni, organizzazioni e istituzioni (83.400 euro).

“In Emilia-Romagna il settore Patrimonio culturale della Regione ha individuato, a oggi, più di 90 realtà- spiega l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori-. Esiste un legame molto forte tra i luoghi e le persone che lo hanno abitato, ancora di più quando questi spazi sono stati anche di ispirazione o di creazione, e noi visitandoli possiamo conoscere ancora più da vicino gli artisti e gli illustri che lì hanno vissuto e operato. Per questo crediamo sia importante sostenere i progetti di valorizzazione di questi luoghi”.