Caselli autostradali di Rimini Nord e Sud senza parcheggi. "Servono aree e migliore accessibilità"

Fuori dai caselli autostradali di Rimini Nord e Sud non ci sono adeguati parcheggi per l’utenza. Specialmente per coloro che intendono utilizzare il casello come punto di ritrovo e poi affrontate un viaggio con amici o colleghi. E’ stato il consigliere comunale Gioenzo Renzi (Fratelli d’Italia) a presentare nel corso dell’ultimo consiglio comunale un'interrogazione per coinvolgere l’amministrazione ad adoperarsi per risolvere questa annosa problematica. Il miglioramento dei servizi, ma non secondaria anche l’accessibilità, ai caselli autostradali è un tema di interesse pubblico, anche a fronte del traffico che si genera in questi punti specialmente durante il periodo estivo. Il consigliere Renzi ha auspicato di lavorare “affinché si possano trovare delle situazioni adeguate”.

L’assessora alla viabilità Roberta Frisoni ha condiviso la necessità di un miglioramento degli accessi, per entrambi i caselli. Ma che la partita andrà affrontata con Anas e Autostrade. “Bisogna interagire con Anas e per ottenere delle risposte spesso è necessario insistere. Un’area di sosta per Rimini Sud potrebbe essere integrata nel progetto che riguarda la messa in sicurezza della consolare per San Marino. Sarebbe inoltre interessante poter creare una vera area di sosta, con qualche servizio annesso e un pubblico esercizio, come avviene già in altre città. Rimini Nord va fatta un’azione anche per migliorare accesso e smistamento delle auto”. L’assessore ha chiesto la collaborazione per sensibilizzare Anas sul tema. “E’ necessario, magari coinvolgendo anche i rappresentanti parlamentari, trovare un coordinamento efficace per un tavolo di azione con Anas”.