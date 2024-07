Al casello dell'autostrada è subito festa con la piadina, distribuite ai turisti 11.500 porzioni gratis

È stata un’altra domenica da guinness per Riccione Piadina, azienda leader in Italia per la produzione di piadina romagnola: lo staff, in una tipica atmosfera di festa Romagnola, ha distribuito più di 11.500 piadine ai turisti in partenza dal casello di Riccione, rendendo il ritorno a casa un’esperienza unica e indimenticabile per migliaia di turisti. Questa domenica c’è stata anche una novità: per la prima volta sono state regalate ai turisti anche 2500 bottigliette d'acqua da mezzo litro logate Riccione Piadina. Un gesto molto apprezzato, per combattere il caldo estivo di questo luglio e garantire un rientro più fresco e felice.

"La nostra missione è portare la cultura della piadina nel mondo con gentilezza con tutta la passione che contraddistingue la Romagna e i romagnoli - ha dichiarato Roberto Bugli, titolare di Riccione Piadina -. Speriamo che questo piccolo gesto contribuisca a rendere le loro vacanze ancora più indimenticabili e che portino con sé un po' della magia Romagnola nelle loro case".

Molte persone hanno condiviso la loro esperienza sui social media, evidenziando il successo dell'iniziativa e l'affetto per Riccione Piadina. La prossima domenica sarà l'ultima occasione per quest’anno per partecipare a questa iniziativa.