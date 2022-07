Al casello dell'autostrada in regalo la piadina romagnola, domenica distribuite 10 mila confezioni

È stato un pomeriggio sorprendente quello di domenica (3 luglio) a Riccione: tantissimi turisti in auto per il rientro dalle vacanze, al casello di Riccione, hanno trovato tutto lo staff in arancione di Riccione Piadina a salutarli omaggiando “le Meraviglie di Piadina” per un caloroso "Arrivederci a Riccione!".

“È stato davvero divertente e anche sorprendente vedere la reazione dei turisti, che ci guardavano con occhi increduli e ci salutavano con sorrisi pieni di gioia” racconta Cristopher, uno dei ragazzi dello staff. Tantissime le stories sui social degli automobilisti che hanno condiviso questa emozione taggando Riccione Piadina e il Comune di Riccione.

“Poi ti chiedono perché torni in Romagna? Perché ti passano le piadine dal finestrino mentre sei in fila al casello. Fantastici mi avete messo allegria, grazie!", è una delle tante citazioni in arrivo dai social. “Abbiamo superato ogni aspettativa - dice Roberto Bugli titolare di Riccione Piadina - avevamo stimato 7000 borsine regalo ma abbiamo superato le 10.000 e siamo davvero felici della reazione dei turisti che hanno reagito con stupore e tanti complimenti per questa iniziativa romagnola e tanta curiosità per il nuovo Piadina Experience". Questa colorata iniziativa si ripeterà per i prossimi weekend perché non c’è modo migliore per salutare i tanti turisti che scelgono la Romagna per le vacanze: piadina e un mare di sorrisi.