Al casello dell'autostrada tornano le piadine per tutti. "Un solo messaggio, tornate presto in Romagna"

Migliaia di confezioni di “Meraviglia di piadine” sono pronte per essere distribuite in regalo ai turisti in partenza domenica e dire loro “ciao, ci rivediamo presto in Romagna”. Il “villaggio” di Riccione Piadina dalle 16 torna al casello dell’autostrada per dispensare sorrisi e saluti in stile romagnolo con tanta allegria e musica, e lasciare un bel ricordo del soggiorno a Riccione con l’invito a tornare. La piadina è un gustoso souvenir della Romagna e porta con sé un forte messaggio. Chi lo riceve, anche quando sarà a casa, potrà continuare a ricordare l’esperienza della vacanza e della riviera. Gli assaggi di piadina con nutella che verranno distribuiti al momento saranno inoltre una coccola per il viaggio.

Le vacanze per chi è in partenza sono finite, ma ricevere l’originale iniziativa di Riccione Piadina è un toccasana per l’umore con cui affrontare il ritorno. Al casello di Riccione ci sarà Radio Studio + con le dirette nazionali e l’intrattenimento per gli automobilisti che saranno coinvolti con qualche battuta e domande. A ricordare la spiaggia e il mare, oltre ai palloni di Riccione Piadina, anche questi in regalo ai passanti, ci saranno i ragazzi e le ragazze che giocano con i gonfiabili portando il saluto di tutti; albergatori, bagnini, ristoratori, negozi, locali e parchi.

Verranno distribuiti inoltre i volantini con un’altra sorpresa. Un invito a visitare l’azienda Riccione Piadina e ritirare una nuova confezione omaggio. Ma non solo. Si potrà anche vivere l’esperienza del tour guidato al primo e unico al mondo, Museo Piadina Experience, per scoprire in maniera interattiva la storia della piadina. Oltre a vedere come viene prodotta la piadina, si potrà partecipare direttamente alla preparazione con le dimostrazioni delle azdore romagnole.