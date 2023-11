Caso ex Questura, il tema approda in commissione consiliare. "Basta litigi, va trovata una soluzione"

Venerdì, 1 dicembre, verrà convocata la Commissione di controllo e garanzia al fine di far luce sulla situazione dell’area “ex questura” di via Ugo Bassi. A spiegare le dinamiche della convocazione il presidente della commissione Matteo Zoccarato (Lega). “Comprendendo la delicatezza della partita, la Lega sino a oggi ha mantenuto un atteggiamento responsabile, non infierendo sullo stallo che si prolunga da più di un anno, pur avendo potenzialmente gioco facile – spiega in una nota -. Quando è stata rilevata dal fallimento la proprietà dell’area infatti, noi tutti, come amministratori e soprattutto come cittadini, abbiamo esultato all’idea che l’incresciosa e pluridecennale vicenda che ammorba quell’area avrebbe finalmente trovato il proprio lieto epilogo, riportando il decoro in un’area strategica per la città”.

“Invece abbiamo assistito a mesi di poco edificanti scontri e scambi d’accuse tra Comune e nuova proprietà a mezzo stampa, social e carte bollate; ad oggi, nessuno può affermare con certezza come andrà a finire – prosegue Zoccarato -. Ritengo a questo punto necessario convocare allo stesso tavolo amministrazione e attuale proprietà, al fine di chiarire e confrontare ambo le posizioni. Confidando che questa Commissione possa dare la spinta necessaria a trovare la quadra per procedere con i lavori. Perché la priorità assoluta, e non solo da oggi, è quella di veder sparire quella vergogna che da decenni ammorba la nostra città. Questo ci chiedono i riminesi”.

La Commissione si svolgerà in presenza presso la sala del Consiglio Comunale (ore 8.45), e sarà aperta al pubblico e stampa. Sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Rimini.