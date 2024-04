Caso SanPa, archiviate definitivamente le accuse di diffamazione per Red Ronnie e i Muccioli

Il Gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha archiviato definitivamente l'accusa di diffamazione sporta da Walter Delogu nei confronti di Red Ronnie e di Giacomo e Andrea Muccioli per le loro dichiarazioni su YouTube a seguito della pubblicazione della serie “Sanpa” diffusa da Netflix. L'ex autista del fondatore della comunità di San Patrignano aveva puntato il dito sul critico musicale accusandolo di aver offeso la sua reputazione attribuendogli "di avere puntato il coltello verso Muccioli, minacciandolo e chiedendogli soldi altrimenti avrebbe divulgato la cassetta incriminata" e di aver "provocato la morte di Vincenzo Muccioli perché quel gesto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quel tradimento è stato talmente forte per Vincenzo che in quel momento ha capito che doveva lasciarsi morire per salvare San Patrignano e così ha fatto". A Giacomo Muccioli, invece, era contestato nella querela anche di avere detto che Delogu "aveva puntato una pistola alla testa di mia madre (moglie di Vincenzo Muccioli) chiedendole 150 milioni di lire", mentre ad Andrea di avere affermato che "Delogu era una figura insignificante di San Patrignano, che più che guidare la macchina non ha mai fatto, se non per il problema dell'estorsione della cassetta. L'errore più grosso è stato di avergli dato una pistola, la stessa che aveva addosso quando venne a chiedere soldi a mia madre".

Durante l'indagine il sostituto procuratore Davide Ercolani aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo a carico dei tre, escludendone la responsabilità per l'esimente del diritto di critica e di cronaca sia per Red Ronnie, difeso dall’avvocato Guido Magnisi, che per i figli di Vincenzo Muccioli, Giacomo e Andrea, difesi rispettivamente dagli avvocati Giulio Basagni e Alessandro Catrani. “Sono molto soddisfatto - ha commentato quest'ultimo. - Finalmente si chiude infatti questa assurda vicenda in cui Andrea Muccioli è stato finalmente riconosciuto completamente innocente ed estraneo alle ingiuste accuse rivoltegli dal signor Delogu”.