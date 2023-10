Caso di scabbia in una scuola elementare, l’Asl attiva le procedure per i contatti a rischio

Segnalato dall’Igiene Pubblica alla Pediatria di Comunità di Rimini un caso di scabbia in una scuola primaria di Riccione per il quale è stata attivata la procedura per la gestione dei contatti a rischio. Lo rende noto l’Ausl Romagna. Una segnalazione in merito arriva da un genitore della scuola primaria “Riccione Paese” dell’Istituto comprensivo statale “G. Zavalloni” che, nella giornata di sabato, si era visto recapitare una lettera della Ausl di Rimini, come già avvenuto nel mese di giugno.

“Al momento mio figlio e i compagni di classe sono a scuola - scrive il genitore - e dobbiamo tenerli monitorati fino a che non sarà terminato il periodo di incubazione, dopo di che saranno visitati dai medici della Ausl per accertare la presenza di un eventuale contagio. Nel frattempo noi genitori, stanchi di questa situazione, dobbiamo vivere con mille attenzioni e con l’angoscia che i nostri figli possano essere stati a loro volta contagiati”.

“La scabbia - come si legge nella informativa della Ausl - è una malattia della pelle causata da un parassita che si trasmette solo tramite contatto personale stretto e prolungato con la persona affetta. E’ perciò molto difficile che il contagio avvenga in ambito scolastico e ricreativo”. Cosa fare in questi casi? "Vi raccomandiamo di osservare e non trascurare nelle prossime settimane - si legge nella lettera inviata dalla Asl - l'eventuale comparsa di prurito o lesioni della pelle sospette e di rivolgervi al vostro pediatra o medico curante".