Cassa di espansione del Ventena, ok al progetto per evitare esondazioni violente

Nella Giunta Comunale del 9 dicembre di San Giovanni in Marignano sono state approvate le osservazioni al progetto redatto dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione di una cassa di espansione del Ventena nella zona a monte del cimitero del Capoluogo. L’intervento prevede la realizzazione di una zona esondabile circondata da piccole opere di contenimento realizzate mediante la sagomatura delle terre ed una briglia di regolazione del flusso perpendicolare al tracciato del Torrente Ventena. Il nuovo progetto, del valore superiore ai 3 milioni di euro, di cui un milione e seicentomila già finanziati dal Ministero dell’Ambiente, prevede una forte rinaturalizzazione della zona, tramite la salvaguardia delle alberature presenti e la realizzazione di nuove piantumazioni.

“La pubblicazione del progetto per Valutazioni Ambientali all’interno della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – afferma l’Amministrazione Morelli – è il chiaro segnale che a breve potremo dare avvio alle procedute per l’esecuzione dei lavori. Non possiamo che essere soddisfatti dell’impegno della Regione per permettere la risoluzione dei nostri problemi sul fronte del dissesto idrogeologico. Nonostante il lockdown si è infatti continuato a lavorare senza sosta su questa tematica tramite incontri virtuali che ci permettono di essere sempre più vicini alla fase di realizzazione della proposta. Si tratta di un’opera attesa da lungo tempo dalla cittadinanza e per questo siamo orgogliosi della sua realizzazione”.