Castel Sismondo si illumina di giallo per la Giornata Mondiale della Fibromialgia

“Anche quest’anno in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, il 12 maggio, abbiamo riproposto la nostra iniziativa “Facciamo luce sulla Fibromialgia” con la partecipazione dei comuni che aderiscono al nostro progetto “Comuni a sostegno di chi soffre di Fibromialgia” avviato nel 2019”, così dichiara la Vice Presidente santarcangiolese, Catia Bugli di Cfu Italia Odv (Comitato Fibromialgici Uniti Italia) Grazie al Comune di Rimini e all’Assessore Politiche per la Salute, Kristian Gianfreda, il 12 maggio verrà illuminato il bellissimo Castel Sismondo affinché la cittadinanza possa prendere consapevolezza riguardo questa sindrome cronica ed invalidante che colpisce circa il 3% della popolazione italiana. Attraverso questo colore i Comuni aiutano metaforicamente i malati ad illuminare la strada per la ricerca alla guarigione. La solidarietà si propaga attraverso lo splendore per sottolineare la necessità di far luce sulla Fibromialgia e tutto quello che ruota intorno ad una patologia che genera sconforto e isolamento in coloro che ne soffrono. Sono circa 1000 le Città italiane che illumineranno compreso Camera e Senato grazie ai deputati e senatori che sostengono il nostro lavoro.

La fibromialgia è una condizione caratterizzata da dolore muscolare diffuso associato a rigidità, definita "sindrome" poiché esistono segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti: dolori acuti, spesso migratori, dell’apparato muscolo scheletrico, disturbi dell’ansia, dell’apparato digerente, della pelle, dell’umore, disturbi del sonno, stanchezza cronica fino a disturbi cognitivi e della memoria, inclusa la fibro fog. A livello diagnostico, inquadrare una patologia di questo tipo è estremamente complesso.

Cfu Italia Odv è un’associazione di volontariato costituita da malati di fibromialgia che porta avanti capillarmente in Italia attività mirate all’informazione e all’ottenimento del riconoscimento istituzionale della Sindrome Fibromialgica e al sostegno dei malati e delle loro famiglie.