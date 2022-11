Castello Malatestiano, ultimo via libera della Sovrintendenza per la conclusione dei lavori

Via libera al completamento dei lavori al castello Malatestiano di Coriano. Il 14 novembre è pervenuto al protocollo dell’amministrazione il via libera della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna alla variante delle opere strutturali di consolidamento delle mura lato destro della porta d’accesso del castello.

A seguito della richiesta di nulla osta inoltrata alla Sovrintendenza lo scorso luglio dal settore comunale dei lavori pubblici, per la delicatezza degli interventi da eseguire nel complesso storico, l’amministrazione aveva ritenuto in via prudenziale di procedere alla ripresa degli stessi solamente nel momento in cui tutte le formalità burocratiche fossero state espletate. Ora con la certezza degli atti, la ditta incontrerà in tempi rapidi il progettista per procedere al completamento degli interventi. Si ricorda che i lavori di consolidamento delle mura e delle fondazioni della torre sono stati completati.

”L’autorizzazione della Sovrintendenza era l’ultimo tassello che consentirà ora di chiudere il cerchio e riprendere quindi i lavori al castello-dichiara il sindaco Gianluca Ugolini-. Consapevoli del disagio che il cantiere ha creato nei confronti dei residenti, l’amministrazione comunale si è adoperata in costante contatto e dialogo con la Soprintendenza affinché la ripresa dei lavori potesse avvenire quanto prima. La nostra principale premura sarà adesso il completamento delle opere in tempi certi con la conseguente valorizzazione strutturale ed estetica del complesso storico così da eliminare ogni disagio ai residenti”.