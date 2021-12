Il castello Malatestiano verrà ristrutturato, stop al transito nell'area

Inizieranno nercoledì (15 dicembre), e si protrarranno per circa 120 giorni, i lavori di ristrutturazione e consolidamento del Castello Malatestiano. A tal proposito è già stata consegnata e resa nota l’ordinanza con la quale dal 15 dicembre 2021 al 15 aprile 2022 i residenti non potranno né transitare né parcheggiare nell’area del Castello stesso.

E’ previsto invece intorno alla metà di gennaio l’arrivo del materiale necessario per il completamento del marciapiede di collegamento tra Passano e Coriano. Verranno posizionati i pali della luce sia sul marciapiede di recente costruzione sia sulla parte precedentemente esistente. Inoltre verrà manutentata tutta la parte di marciapiede che necessita di interventi.

Inoltre è in fase di ultimazione l’asfaltatura di via Il Colle e via Monte Poggio. Infine sarà ripristinato nel più breve tempo possibile il funzionamento del display luminoso e del lampeggiatore di S. Andrea in Besanigo, interrotti a causa di problemi all’alimentazione elettrica.