Catena di negozi apre un nuovo punto vendita in Romagna e cerca personale: come candidarsi

Sono in arrivo 14 nuove aperture e 3 grandi ristrutturazioni con cambio di location nel 2020, per raggiungere l’obiettivo dei 200 punti vendita entro il 2025. È questa la strategia di crescita prevista da Risparmio Casa, la catena dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona con oltre 100 punti vendita in Italia e guidata dai fratelli Fabio e Stefano Battistelli. Un piano di sviluppo che prevede l’inserimento entro l’anno di circa oltre 400 nuove risorse che riguardano diverse aree e competenze, tra cui direttori, vice direttori, addetti ai reparti, cassieri e magazzinieri.

Risparmio Casa per ogni nuova apertura nel 2020 ricerca circa 30 figure professionali, offrendo così un’opportunità occupazionale a livello locale. E tra le aperture in tutta Italia spicca anche quella a Coriano e per presentare la propria candidatura è necessario andare sul sito du Risparmio Casa nella sezione “Lavora con noi, le nostre persone” o inviando il curriculum vitae a selezione@risparmiocasa.com