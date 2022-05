Una famiglia disperata per un 15enne sparito da casa. E' stato ritrovato alla stazione di Pesaro

Ore di angoscia per una famiglia di Cattolica. Ma tutto si è risolto per il meglio nel volgere di qualche ora. Nella giornata di domenica dei genitori avevano lanciato un appello pubblico per la scomparsa del loro figlio 15enne, che aveva lasciato un biglietto sul letto nelle prime ore della domenica (22 maggio) con scritto “tornerò il 12 giugno alle 6”. I genitori hanno subito avvisato i Carabinieri ed è partita la catena di diffusione della notizia attraverso i social network. Il giovane è però stato ritrovato, in buone condizioni, nei pressi della stazione ferroviaria di Pesaro. Il 15enne ha fatto rientro a Cattolica dai genitori che si erano parecchio preoccupati visto che il figlio era uscito di casa anche senza portafoglio, documenti e telefono cellulare.