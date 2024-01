L’amministrazione Foronchi stanzia 75 mila euro per gli affitti delle famiglie in difficoltà

Il Governo cancella il fondo agli affitti, e per far fronte al disagio abitativo, l’Amministrazione di Cattolica è intervenuta mettendo in campo circa 75 mila euro dal bilancio comunale che, insieme con i 25 mila euro stanziati dalla Regione Emilia-Romagna, andranno a sostegno di 67 famiglie in difficoltà.

Il fondo regionale consente di coprire i canoni di soli 20 nuclei famigliari. Con le risorse del Comune si sono potute aiutare altre 47 famiglie. Il contributo comunale per ciascun nucleo è pari a tre mensilità di affitto, fino ad un massimo di 1.500 euro. L’erogazione del sostegno partirà i primi di febbraio.

“Purtroppo la legge nazionale di bilancio non ha previsto nuove risorse a sostegno della locazione e quindi non si apriranno i bandi per il 2023 – spiega l’Assessore ai Servizi sociali Nicola Romeo -. Una decisione che inevitabilmente si ripercuote sulle famiglie in difficoltà economica che vivono in affitto a Cattolica, le quali non potranno contare su fondi statali finalizzati. Nel 2022 il numero delle domande di accesso al contributo era stato ben superiore allo stanziamento e non era stato possibile erogare il sostegno a tutti beneficiari. Così la Regione ha messo a disposizione proprie risorse per lo scorrimento delle graduatorie, permettendo così di accedere ai contributi, chi era rimasto fuori. Ma a Cattolica, con i fondi regionali si sarebbe riusciti ad aiutare solo 20 famiglie. Per questo la nostra Giunta ha deciso di intervenire mettendo a disposizione risorse del bilancio comunale a integrazione di quelle regionali pari a circa 75mila euro. Aiutare le fasce deboli, chi si trova a vivere situazioni di difficoltà, è una delle priorità della nostra attività amministrativa”.

Il contributo complessivo, tra risorse comunali e regionali, è di 95.861,00 euro e andrà quindi a beneficio di quelle 67 famiglie in situazione di fragilità economica, per le quali risulta una elevata incidenza dell'affitto annuale in rapporto al valore dell'Isee (superiore al 60 per cento). I cittadini già presenti nelle graduatorie 2022 non dovranno presentare ulteriori richieste e riceveranno automaticamente i fondi.