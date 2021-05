Cattolica, al Comandante della Capitaneria di porto conferita la "Medaglia Mauriziana"

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Cattolica, Maurizio Spanò, è stato recentemente insignito della “Medaglia mauriziana” al merito di 10 lustri di carriera militare. Un’onorificenza conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa. In onore al prestigioso traguardo, questa mattina vi è stato un momento di condivisione presso la Sala Giunta di Palazzo Mancini cui hanno preso parte il Sindaco, Mariano Gennari, il Capitano di Fregata Marcello Monaco al comando del Compartimento Marittimo di Rimini.

“Un cordiale incontro - ha esordito quest’ultimo - anche in vista dell’apertura della nuova stagione turistica e occasione per fare il punto sulle esigenze del territorio”. “Voglio congratularmi a nome di tutta l’Amministrazione e della comunità - ha aggiunto il Sindaco Gennari - con il Comandante Spanò. Un meritata gratifica per l’impegno quotidiano di cui dobbiamo ringraziare lui e tutti gli uomini e donne dell’Ufficio locale marittimo che coordina, per il loro lavoro per garantirci sicurezza in terra come in mare. Un presidio di legalità e attenzione per la cittadinanza e turisti, un compito svolto in sinergia con il territorio, che vanta storia e tradizioni fortemente legate al mare, da sempre votato al turismo ed alla pesca”.

“Da militare oramai navigato, passatemi il termine, ritengo che la Medaglia Mauriziana – ha sottolineato il Comandante Spanò - sia un traguardo ragguardevole in termini di presenza ed incarichi svolti. Il tempo che trascorre veloce a volte ci rattrista ma per noi e solo per noi uomini con le stellette, è un valore aggiunto. Detto questo, vorrei che la mia famiglia sapesse quanto gli sono riconoscente. La vita di un militare è molto impegnativa, chi la sceglie lo sa, loro hanno saputo condividere tutto quello che il percorso ci ha riservato, con amore, dedizione e pazienza. A mia moglie dico che non potrei essere quello che sono senza di lei”.