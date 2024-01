Dai Giardini De Amicis al nuovo palasport, nel 2024 i cantieri cambieranno il volto della città

Lavori pubblici, tutto le opere concluse nel 2023 e quelle in corso e in fase di progettazione, come dal nuovo piano triennale approvato dal Consiglio comunale. Inoltre per i prossimi tre anni, fino al 2026, l’extra gettito dell’imposta di soggiorno pari a 230mila euro annuo sarà impegnato per investimenti di manutenzione di aree turistiche così come concertato con gli operatori economici. Nello specifico, 150mila euro saranno destinati agli interventi straordinari mentre 80mila al rafforzamento dell’ordinaria manutenzione.

“Capodanno è tempo di bilanci e di programmazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni – ed è importante fare il punto della situazione. La nostra amministrazione guidata dalla sindaca Foronchi ha messo in campo tanti progetti e sta continuando a investire sulla città e per la città. Abbiamo chiuso il 2023 portando a termine molti lavori e per il 2024 abbiamo diversi cantieri in pieno fermento e tutti strategici per Cattolica, dai Giardini De Amicis dove stiamo realizzando la vasca di prima pioggia, al Palazzetto dello Sport, alla nuova scuola Repubblica, riqualificazione della stazione ferroviaria, via del Porto e tanti altri. Ci stiamo impegnando al massimo per portarli avanti tutti nel rispetto dei tempi che ci siamo dati e per raggiungere l’obiettivo principale: rendere Cattolica una città ancora più bella e funzionale, per cittadini e turisti”.

Le opere pubbliche terminate nel 2023

Diversi lavori terminati nel 2023: marciapiedi via Verdi, via del Turismo, via Ferrara, via Garibaldi, via Beethoven, dragaggio del Porto, dragaggio della foce del Ventena, spostamento della Guardia medica, lungomare Rasi Spinelli, ponte di via Irma Bandiera, trasloco della scuola Repubblica e lavori complementari, manutenzione cimitero 1° stralcio, lungomare di Ponente.

Quelle in fase di realizzazione

Le opere pubbliche in fase di realizzazione o progettazione sono invece: vie delle Regioni, nuova scuola Repubblica (con fondi Pnrr), manutenzione cimitero 2° stralcio, nuovo Palazzetto dello sport, restyling di piazza della Repubblica, via Dante V° stralcio, rimboschimento aree cittadine, ristrutturazione Rsa (Pnrr), miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola Carpignola (Pnrr), project financing per l’efficientamento energetico del calore, pubblica illuminazione e creazione comunità energetiche rinnovabili, lavori di ristrutturazione del bar al Parco della Pace, efficientamento energetico del teatro della Regina (Pnrr), riqualificazione ex lavatoio, riqualificazione del Porto e della darsena Pescatori, project financing riqualificazione piscina, manutenzione straordinaria di piazza Mercato, via Bastioni e piazzetta delle Erbe, Giardini De Amicis e vasca di prima pioggia, nuovo centro di raccolta rifiuti, riqualificazione area stazione dei treni.