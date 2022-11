Cattolica, anche i sottoservizi vengono interessati dalla riqualificazione di via Ferrara

Anche i sottoservizi vengono interessati dalla riqualificazione di via Ferrara. A partire da lunedì verrà interdetto al traffico veicolare il tratto fra le intersezioni con le vie Donizetti e Trento. La chiusura al passaggio dei veicoli si è resa necessaria per consentire l'intervento a cura di Adrigas. La società provvederà alla sostituzione della vecchia condotta. Questo consentirà di ammodernare la rete ed evitare dispersioni di gas. Contestualmente verrà momentaneamente sospeso il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi dell'arteria cittadina. La riapertura al transito veicolare verrà segnalata e comunicata in prossimità della conclusione delle operazioni di Adrigas.