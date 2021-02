Cattolica apre l'hub per la campagna vaccinale contro il Covid

Ha aperto stamani al centro anziani di Cattolica, in via Umbria 23, la sede individuata quale punto punto per la campagna vaccinale vaccinale. Accolti gli ultraottantacinquenni per i quali dallo scorso lunedì 15 febbraio si erano aperte le prenotazioni. Tra i tanti che si sono potuti recare all’hub della Regina anche il papà del Sindaco Mariano Gennari, Luigi, classe 1932. “Dopo Rimini siamo il primo Comune della provincia a partire con le vaccinazioni ai cittadini dagli 85 anni in su. In bocca al lupo a tutti i nonnini”, ha detto il Primo cittadino che, accompagnando il padre all’appuntamento, si è soffermato a scambiare qualche parola con i medici impegnati nella campagna.

Dal prossimo lunedì 1 marzo potranno prenotarsi tutte le persone nate dal 1937 al 1941 compresi (quindi tra gli 80 e gli 84 anni). Le vaccinazioni si possono prenotare scegliendo tra queste modalità: agli sportelli Cup dell'Ausl presenti su tutto il territorio romagnolo; nelle farmacie tramite il servizio Farmacup; telefonando al Cup al numero 800002255. Online attraverso: il Fascicolo Elettronico, l'App Er Salute, il CupWeb (www.cupweb.it) Per prenotare non serve la prescrizione medica. Bastano i dati anagrafici - nome cognome, data e comune di nascita - o, in alternativa, il codice fiscale

All'atto della prenotazione viene dato l'appuntamento con giorno, ora e luogo per la prima somministrazione della prima e della seconda dose (richiamo). Verrà inoltre rilasciato il modulo della scheda anamnestica per raccogliere le informazioni sullo stato di salute e le malattie pregresse, che dovrà essere compilata dall' utente (con il supporto eventuale di un familiare) e consegnata al momento della vaccinazione. Le persone che prenoteranno attraverso il servizio di Cuptel, potranno scaricare la scheda anamnestica direttamente dal sito di Ausl Romagna www.auslromagna.it