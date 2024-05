A Cattolica arriva la Bauteca, letture sugli amici a 4 zampe e attività con il labrador Kira

Appuntamento speciale al Centro Culturale Polivalente di Cattolica dove arriva la Bauteca, lettura di storie sul mondo dei nostri amici a 4 zampe alla presenza dei nostri amici a 4 zampe. Ci sarà infatti anche un cane, Kira, un bellissimo esemplare di labrador color cioccolato, questo mercoledì 8 maggio, dalle 16.30, nel giardino esterno della biblioteca grazie all’Associazione Animalì Aps. Si tratta di Attività assistita con gli animali, con tante storie da leggere assieme per conoscere il comportamento dei nostri amici a quattro zampe e migliorare la qualità dell’interazione bambino/animale.

“Gli animali domestici possono svolgere un importante ruolo di mediatore – spiega l’assessora ai diritti degli animali Claudia Gabellini -. Gli Interventi assistiti con animali a scopo ludico-ricreativo accrescono l'interesse verso gli altri, attraverso stimoli sensoriali tattili e visivi, e i benefici della relazione sono evidenti soprattutto nei bambini nei quali l'animale, oltre a catturare l'attenzione, stimola l'accettazione di sé”.

I nostri amici animali saranno i protagonisti a 4 zampe che aiuteranno in questo percorso di scoperta, crescita e conoscenza. Al termine dell'incontro ad ogni piccolo lettore l'attestato speciale di Amico di Cane. Due le fasce orarie: alle ore 16.30: letture per 0-3 anni, alle ore 17.30: letture per 3-6 anni. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0541/966612/776.

Interventi Assistiti con Animali secondo Linee Guida nazionali per gli IAA del 25 marzo 2015. A organizzare e curare l’evento, l’equipe multidisciplinare composta dal medico veterinario esperto in IAA: Raffaella Pirini, dal coadiutore animale Silvia Della Biancia e dal responsabile di Attività Elisa Filippucci.