Benvenuto 2023 sulle note di Hit Parade Party, poi tutti al mare per il classico tuffo nell'Adriatico

Una piazza Roosevelt gremita di gente ha dato il benvenuto al 2023. Cattolica ha festeggiato l'arrivo del nuovo anno cantando e ballando grazie allo spettacolo "Hit Parade Party" proposto dall'emittente radiofonica Radio Bruno. A scaldare il pubblico Pigi Dj e Fausto Peppi che si sono alternati sul palco con la band "Punti di vista" creando, così, un evento che ha live che ha trascinato i presenti sulle note di successi musicali italiani ed internazionali senza tempo. Ad arricchire la serata le coinvolgenti esibizioni dei performer, atleti e ballerini, della "Stardust", che hanno conquistato gli spettatoti con le loro acrobazie e numerosi cambi di abito. Non sono mancati i momenti di animazione con lancio di gadget brandizzati e lo spazio per le aree ristoro.

Qualche minuto prima della mezzanotte, sul palco è arrivata anche la giunta comunale per il tradizionale scambio di auguri con cittadini e vacanzieri. "Un bellissimo colpo d'occhio - ha detto la sindaca Franca Foronchi - vedervi qui insieme a noi dopo un paio anni. In città si respira un meraviglioso clima di festa grazie alla splendida illuminazione ed ai tanti eventi organizzati. Per Cattolica il 2022 è stato un anno in pieno movimento e siamo pronti a proseguire con determinazione. Vogliamo che da questa splendida piazza vi arrivino i migliori auguri per il 2023, pieno di salute, di ciò che si desidera, e che ognuno abbia la forza di affrontare ciò che arriva dalla vita".

"Colgo l'occasione - ha aggiunto il vicesindaco ed assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - per salutare i cittadini e tutti coloro che hanno scelto Cattolica per le festività di fine anno. Siamo sicuri che la città si sia presentata al meglio, con la tradizionale accoglienza che la contraddistingue. E per questo volevo ringraziare anche gli operatori economici insieme ai quali abbiamo messo in campo un ricco cartellone di eventi di qualità".

La mattina, invece, si è aperta con la tradizionale iniziativa del bagno di Capodanno a cura della società sportiva "Atletica 75". L'appuntamento era per le 9 in piazza Primo Maggio dove, un'oretta più tardi, i podisti si sono resi protagonisti di una sgambata per le stradi di Cattolica e Gabicce. A conclusione, intorno alle 11,15, è andato il scena il tuffo nel 2023. Anche il Club "Amici automoto storiche" di Cattolica ha voluto salutare il nuovo hanno mettendo in mostra i meravigliosi veicoli attorno alla Fontana delle Sirene. La giornata proseguirà con il dj Mauro Gagliardini e la voce di Walter Massa di Radio StudioPiù. Dalle ore 17 saranno in viale Bovio e in diretta radio e tv per allietare lo shopping natalizio e la passeggiata tra le Luvarie del Bosco Ghiacciato.

La Regina di ghiaccio ha ancora tante attività in serbo sino al prossimo 8 gennaio.