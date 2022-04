Centro giovani, nuovo corso gratuito per imparare a creare e registrare basi musicali

Ancora aperte le iscrizioni per “Cg’n’Beat” il nuovo corso del Centro Giovani di Cattolica per imparare a creare e registrare basi musicali. “Il nostro obiettivo è quello di organizzare corsi che nascano dalle proposte dei ragazzi, e che vengono poi vagliate dall’equipe educativa secondo il metodo della cogestione” spiega Michael Binotti, coordinatore del Centro “e grazie ad un finanziamento del Piano di zona per la salute e il benessere sociale del distretto di Riccione siamo riusciti a proporre un laboratorio per la creazione e registrazione di basi musicali. Il nostro corso è inserito all’interno del progetto: Tra scuola e territorio – percorsi possibili.’’

“Abbiamo pensato a 4 incontri che consentano anche a chi è a digiuno sull’argomento di approcciarsi al mondo dei beat” racconta Luca Mascia, musicista e cantante responsabile del corso. “Si parte infatti da un’introduzione al progetto musicale, per arrivare alla creazione di un beat e al suo potenziamento con suoni”. “Gli ultimi due incontri” continua Mascia “saranno focalizzati sugli effetti voce, autotune, mixaggio ed export del brano”

Gli incontri si terranno tutti i martedì fino al 17 maggio dalle ore 20,30 alle 22 presso Centro Giovani Cattolica, in via del Prete 119. Per info e iscrizioni basta compilare il modulo presente sulle pagine Instragram e Facebook del centro aggregativo (@centrogiovanicattolica) o scrivendo a centrogiovanicattolica@gmail.com

Il Centro Giovani di Cattolica è un progetto finanziato dal Comune di Cattolica e gestito dall’associazione Sergio Zavatta. E’ aperto il lunedì dalle 16 alle 19 con lo sportello gratuito Infopoint Alternoteca, per consulenze per la ricerca di lavoro e politiche giovanili, il mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 18,30 e il martedì dalle 20,30 alle 23. Il centro è anche “on the road”, prosegue infatti una volta a settimana il progetto di Educativa di Strada.