Nuovo centro di raccolta rifiuti, ecco il progetto di Hera

Nuovo centro di raccolta dei rifiuti, ecco il progetto di Hera. Sarà realizzato in via Bizet, zona industriale di Cattolica. Il 7 maggio scorso, in sala giunta a Palazzo Mancini, i tecnici del gruppo Hera hanno condiviso con le amministrazioni la nuova linea progettuale del centro di conferimento. Dopo la stipula dell'accordo con il comune di San Giovanni in Marignano, con cui Cattolica condivide il centro di raccolta, il prossimo step sarà la realizzazione di un progetto definitivo e l'ottenimento specifico delle autorizzazioni propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara per l’individuazione dell’impresa che realizzerà l’opera.

“Realizzazione che dovrà avvenire il più velocemente possibile – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – È un’opera fondamentale per i cittadini e la stanno aspettando da tempo. Il nuovo centro di raccolta è stato ridimensionato nei costi e configurato secondo gli standard delle stazioni ecologiche a noi limitrofe”.

“La stazione ecologica è una delle tante sfide che stiamo mettendo in campo grazie alla sinergia con Hera – interviene la sindaca Franca Foronchi – Finalmente Cattolica avrà il suo centro di conferimento più efficiente e all’avanguardia, nell’ottica del rispetto e tutela dell’ambiente”.